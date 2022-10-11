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Yatırımcıyı Korkutan Rapor Yayınlandı: Kripto’da Ekim’i Unutun!

Yayınlanan rapora göre Bitcoin ve diğer kripto paralar için Ekim ayı da büyük beklentileri karşılamayabilirmiş gibi görünüyor.
21:15
11 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve küresel kripto piyasa değeri son birkaç aydır birlikte hareket ederken, en iyi kripto para birimi olan Bitcoin daha büyük piyasa momentumuna öncülük ediyor.  Bitcoin, Ethereum (ETH) ve en iyi altcoinlerin çoğunun büyük bir düzeltme sürecinden geçmesiyle küresel kripto piyasası 11 ayı aşkın bir süredir uzun soluklu bir düşüş trendi içinde. Bitcoin’in fiyatı Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştıktan sonra, genel kripto piyasasının değerleri BTC ile birlikte düşüşe geçti.

Rahatlama Ekimde Gelmeyebilir

Piyasa değeri 368 milyar doları aşan kripto para birimi Bitcoin, genellikle piyasanın öncü coin’i olarak adlandırılır ve haklı olarak da öyle olduğu söylenilebilir. İlk hareket eden ve en büyük coin olan BTC fiyatı, altcoin sezonu olmadığı sürece genellikle daha büyük piyasa akışını yönlendirmesiyle bilinir.

Yazım saatine göre BTC fiyatı 19.153,35 dolar seviyesindeydi ve hala 20.000 dolar seviyesinin altında dar bir aralıkta hareket ediyordu. Görünürde büyük bir kısa vadeli yükseliş katalizörü bulunmadığından, Bitcoin fiyatının düşüş eğilimi göstermesi durumunda alt bölgede çok az destek bölgesi bulunuyor.

BTC fiyatı kısa bir süre önce, Into The Block’un Fiyat Göstergesi etrafındaki para giriş ve çıkışlarına dayanarak ortalama 19.357 dolar fiyat civarınd bulunan önemli talep duvarının altına düştü.  Özellikle, BTC fiyatı düşmeye devam ederse, hali hazırda zararda bulunan yatırımcıları acil satışlar yapmaya itebilir ve bu durum BTC fiyatını daha da aşağı çekebilir. Şimdilik, BTC için bir sonraki önemli destek 16.000 dolar bölgesinde. Ancak, bu düşük seviyenin tekrar görülmesi, kripto dünyasında daha büyük kayıpları tetikleyebilir.

Şimdilik Bitcoin Sezonu

Bir altcoin döneminde yatırımcılar genellikle BTC’nin sakin ancak yükseliş tonunu koruduğu ve altcoinlere sunduğu büyük rallilerden makul kazançlar beklerler. Altcoin dönemi endeksine göre, son birkaç haftadır piyasa güçlü bir şekilde BTC liderliğinde ve buna bağlı olarak kripto yatırımcıları için bir altcoin dönemi yatırımcıların önünde görünmüyor.

Dahası, BTC volatilite endeksinin Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, ani fiyat ivmesine yardımcı olan ve genellikle altcoinler için kısa vadeli kazançları körükleyen heyecan verici volatilite de eylemden uzak görünüyor.

Sonuç olarak, en iyi altcoin’lerin çoğu Bitcoin fiyatıyla yüksek bir korelasyon sunduğundan ve Bitcoin’in daha büyük piyasa momentumunu yönetmesine bağlı olarak, yatırımcıların daha fazla satış beklemesine sebep olabilir. Bu nedenle, Ekim ayı BTC’nin insafına kalabilir ve Bitcoin fiyatının önemli bir kavşakta olmasıyla birlikte, bunun en iyi kriptolar üzerinde kademeli bir etkisi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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