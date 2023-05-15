Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoin yatırımcıları Bitcoin düşüşünde fazlasıyla kayıp yaşadı ve uzun vadeli yükseliş yapıları bozuluyor. Mart ayındaki çöküşü andıran satış dalgaları şimdilik zayıfladı. Ancak Bitcoin fiyatının 27.600 doları direnç olarak sağlamlaştırma ihtimali altcoinlerde satışların yeniden başlayabileceğini söylüyor. Peki en büyük altcoinlerden biri için sırada ne var?

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) fiyatı önemli bir direnç ve destek arasındaki birleşme noktasında işlem görüyor. Buna göre yakında belirleyici bir hareket görme ihtimalimiz de artıyor. Birçok altcoin benzer kurulumlar oluştururken yakında altcoinlerde volatilitenin artacağına dair güçlü sinyaller var. Uzun vadeli okumalar devam eden bir fiyat düşüşünü desteklese de, fiyatın kısa vadede bu bölgeden ayrılıp ayrılmayacağı trendin yönünü belirleyecek.

Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz, ADA Coin için düşüşe işaret ediyor. Bunun ana nedeni, direnç alanının üzerinde ortalama 0,41 dolarlık bir fiyatla sapma ve ardından altındaki kapanışlardır. Bu hareket önceki yukarı yönlü kırılmayı geçersiz kıldığı için düşüş ihtimalini teyit ediyor.

ADA Coin Fiyat Tahmini

RSI 50’nin üzerinde başarısız bir kırılma yaptı ve bu da düşüş senaryosunu destekliyor. RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlü ise boğalar avantajlıdır, ancak tam tersi senaryoda düşüşün ivme kazanmaya başladığını görürüz.

Kısa vadede, altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz ADA fiyatının 15 Nisan’dan bu yana aşağı yönlü bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Bu, eğer direnç alanı aşılmazsa düşüşün devam edeceğini söylüyor.

Şu anda ADA 0,36 dolarlık destek seviyesinin hemen üstünde işlem görüyor. Bu destek, yatay bir destek alanı ve 0,618 Fibonacci geri çekilme destek seviyesinden oluşuyor. Bitcoin fiyatı 27.600 dolar seviyesindeki direnci erkenden kırabilirse bu alan geçmişte olduğu gibi yerel dip olarak kalabilir. Ancak tersi senaryoda kaybedilmesi hızlı bir düşüş doğuracaktır. Yukarı yönlü kırılma 0,41 doların hedeflenmesini sağlayacak.

Ancak güçlü düşüş sinyalleri 0,3 dolara doğru bir geri çekilme ihtimalinin daha ağır bastığına işaret ediyor. Elbette teknik analiz geleceği gösteren bir küre değil ancak yakında volatilitenin artacağı ve yönün netleşeceğini söyleyebiliriz.