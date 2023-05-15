Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin‘in (BTC) 27.000 dolar üzerine yeniden çıkması ile yeşillendi. BTC son 24 saat içerisinde %2,3 yükseliş elde ederken kripto para piyasasının toplam değeri de %2 artış yaşadı. XRP bu esnada ise 0,43 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 24 saat içerisinde sadece %0,6 yükseliş elde etti. Peki XRP için yeşil günler yakında mı?

XRP’de Bireysel Yatırımcı Furyası

Santiment tarafından aktarılan bilgilere göre 1 ila 10 XRP arasında fon tutan cüzdanların sayısı, ciddi bir artış elde etti. Santiment’e göre bu yatırımcı grubunun sayısında artış var ve özellikle Nisan ayının ortalarından beri net bir ivmelenme yaşandığı belirtiliyor.

XRP balinalarının son durumuna bakıldığında ise durumun çok farklı olduğu görülüyor. 1 milyon ila 1 milyar arasında XRP’ye sahip cüzdanların sayısı ya aynı kaldı ya da ciddi bir azalma yaşadı. Bu da balinaların aslında bireysel XRP yatırımcıları ile aynı görüşe sahip olmadığını ve adet düşürdüğünü gösterdi. Buna rağmen balinaların yüklü XRP transferlerinin sayısında ise artış var ve 100.000 dolar ila 1 milyon dolar arasındaki transferlerin sayısı Nisan ayının son haftasına kıyasla ciddi bir artış elde etti.

Ripple Davasında Son Durum

Ripple’ın SEC ile olan davası hala devam ediyor ancak artık sona çok yaklaşıldığı biliniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a açtığı dava ile XRP’yi dibe çekse de şu an birçok veri XRP için olumlu bir tabloya işaret ediyor. Davanın sonuçlanması, olumsuz bile olsa, büyük bir belirsizliğin sonuçlanması sebebiyle bile XRP için farklı bir tablo yaratabilir.

Özellikle SEC’nin dava açtığı kripto para şirketlerinin sayısında görülen sert artış ve kısa süre önce ABD Ticaret Birliği tarafından yapılan sert SEC eleştirisi, regülatörün işini zorlaştırıyor olabilir. SEC, artan tepkiler sonrasında Ripple davasını da kaybederse kripto para sektörünün geneli için çok olumlu bir durum yaşanabilir. Bu da XRP yatırımcılarının ve özellikle bireysel olanların iştahını kabartıyor gibi gözüküyor. Santiment de paylaştığı grafikte balinaların risk azalttığını, bireysel yatırımcıların ise miktar artırdığını ortaya koyuyor. XRP için ilk hedef ise 0,61 dolar olacaktır.