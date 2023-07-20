Blockchain şirketi Ripple’ın (XRP) fiyatında geçen hafta önemli bir artış yaşandı. Bu ani artış SEC davasına karşı önemli bir yasal galibiyetin ardından geldi. Bu gelişmeyle birlikte XRP’nin değeri yükseldikçe dijital para birimi için Google aramaları da önemli ölçüde arttı. Özellikle Google Trends verilerine göre “XRP nasıl alınır?” sorusu son bir yılın en yüksek seviyesine çıkarak 9 Temmuz ile 15 Temmuz arasında maksimum arama seviyesi olan 100 puana ulaştı.

Son Bir Yılın En Yüksek Puanı

Benzer şekilde aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi “Ripple nasıl alınır?” sorusu için yapılan aramaların da sayısı bir yılın en yüksek puanını gördü.

Bölgesel bazda XRP satın almaya en çok ilgi gösteren ülke Singapur olurken Hong Kong, Slovakya, Finlandiya ve Danimarka sıralamada yer alıyor. Araştırmaya göre Ripple’ı nasıl satın alacaklarını araştıran ülkeler arasında Lübnan, Hırvatistan ve Litvanya yer aldı.

XRP’ye İlgi Neden Artıyor?

Google Trends verilerine göre 2023’te XRP için arama sayısında genel bir yükseliş gerçekleşti ancak en belirgin yükseliş geçen hafta görüldü. Ripple’a artan bu ilgi geçtiğimiz hafta XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmediği emsal nitelikteki kararla birlikte geldi. İlgiyle beraber XRP fiyatıyla olağanüstü bir artış gözlemlendi. Karar, yaklaşık üç yıldır süren mahkemede mücadele eden blockchain firması için dönüm noktası sayılan bir yasal kazanım oldu.

Ripple Yüzde 71 Yükselerek Herkesin Dikkatini Çekti

Bununla birlikte XRP fiyatında yaşanan yükselişle yatırımcıların en büyük endişesi geride kaldı ve kripto para için olumlu haber fiyatlanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Ripple fiyatı %71 artarak 0.47 cent’ten 0.81 cent’e yükseldi. Balina alımları, Google Trends verileri ve mahkeme kararına göre Ripple için güzel günler yakında gibi gözüküyor.