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Flare AirDrop’u kripto para topluluğunun en çok beklediği AirDrop’lardan biri olsa da yapılan AirDrop’un Ripple ağının yerel varlığı XRP sahiplerinin beklentilerini karşılamadığı görülüyor. Bu durumun neden olduğu hayal kırıklığının bir sonucu olarak kripto para borsası Coinbase’e karşı toplu bir dava açıldı. İşte açılan davaya ilişkin dikkat çeken bilgiler.

Flare Topluluğu Coinbase’e Karşı Harekete Geçti

Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi’nde yapılan bir mahkeme başvurusuna göre, davacı Dallas Woody, müşterilerine Songbird (SGB) ve Flare (FLR) token’larını beklendiği gibi vermediğini iddia ederek ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘e karşı toplu bir dava açtı. Davanın gerekçesi olarak dev kripto para borsasının FLR token için yapılan AirDrop’u XRP sahipleri arasında dağıtmayı alenen kabul ettiği ancak bunu yapmayarak aldığı token’lara el koyduğu gösterildi.

Davanın bireysel olarak ve Flare AirDrop‘u konusunda benzer durumda olan diğer tüm kişiler adına açıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, mahkeme başvurusunda Coinbase’in CEO’su Brain Armstrong’un da adı geçiyor.

Davanın kişisel olarak edinilen bilgilere ve avukatın yaptığı soruşturmalara dayandığı, Coinbase için öne sürülen iddiaların bazıları için somut kanıtlar bulunduğu ve gelecekte tüm bu iddiaları destekleyeceği gelen bilgiler arasında.

Coinbase, Flare Token’larına El mi Koydu?

Mahkeme başvurusuna göre Coinbase, 28 Şubat 2019’dan itibaren XRP’nin alımına, satımına ve saklanmasına imkan tanıdı. Bununla birlikte, bazı kripto para projelerinin popülerliği ve faydası nedeniyle yeni oluşturulan FLR token’ı XRP sahiplerine AirDrop ile dağıtılması sürecinin bir parçası olmayı kabul etti.

Flare Network, FLR AirDrop’unu XRP sahiplerine XRP dijital cüzdanlarına girişlerinin anlık görüntüsü üzerinden yapmaya karar vermişti. Anlık görüntü uygulaması 12 Aralık 2020 tarihinde yapıldı. Coinbase, Flare AirDrop‘una katılım konusunda kamuoyuna açıklama yaptı ve AirDrop’u destekleyeceğini duyurdu.

Davacı, Coinbase’in SGB ve FLR token’larını Flare Network’ten almış olmasına rağmen dağıtmayı reddettiği, XRP sahiplerinin varlıklarına hukuka aykırı bir şekilde el koyduğunu öne sürüyor.