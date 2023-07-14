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  •   XRP Fiyatının Yükselmesiyle Yılın Kayıp Rekoru Kırıldı! Milyonlarca Dolar Buhar Oldu!

XRP Fiyatının Yükselmesiyle Yılın Kayıp Rekoru Kırıldı! Milyonlarca Dolar Buhar Oldu!

Özet

  • ABD'deki mahkemenin XRP'nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesi, Ripple'ın fiyatının yaklaşık 2 kat yükselmesine neden oldu.
  • XRP fiyatındaki bu yükseliş açığa satış yapan yatırımcıların yılın kayıp rekorunu kırmasıyla sonuçlandı.
  • Kripto para borsalarında vadeli işlem yapan XRP yatırımcıları 58 milyon doların üzerinde kayıp verdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:20
14 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple’a açtığı davada mahkemenin XRP‘nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesi sonrası ulaşılan kısmi zaferle önde gelen altcoin’in fiyatı yaklaşık iki kat yükseldi. XRP fiyatındaki bu yükseliş altcoin’de açığa satış yapanların (short) yılın kayıp rekorunu kırmalarıyla sonuçlandı.

XRP’de Yılın Kayıp Rekoru 58 Milyon Dolarla Kırıldı

Kripto veri platformu Coinglass’ın sağladığı verilere göre, mahkemenin XRP’nin kripto para borsalarında satışının kayıtsız menkul kıymet satışı olmadığı yönünde ki kararı vadeli işlemlerindeki XRP yatırımcılarının 58 milyon doların üzerinde kayıpla yılın rekorunu kırmalarına neden oldu.

Bunun 33 milyon dolarını short diğer bir deyişle fiyatın düşeceği öngörüsüyle açılan pozisyonlar oluştururken, geri kalanını long diğer bir deyişle fiyatın yükseleceği öngörüsüyle açılan pozisyonlar oluşturuyor. Yatırımcıların 21 milyon doların üzerinde tasfiye gördüğü kripto para borsası Bybit ilk sıraya otururken, onu 14 milyon dolarla OKX ve yaklaşık 14 milyon dolarla Binance takip etti.

Tasfiye, bir kripto para borsasındaki yatırımcının başlangıçtaki fon teminatını kısmen veya tamamen kaybetmesiyle açtığı kaldıraçlı pozisyonunun zorla kapatılması anlamına gelmektedir. Bu durum, yatırımcının kaldıraçlı pozisyon için teminat gereksinimlerini karşılayamaması ya da işlemi açık tutmak için yeterli fona sahip olmasıyla yaşanır.

Büyük tasfiyeler, fiyatın zirveye ulaştığına ya da fiyatın dibe vurduğuna işaret olarak değerlendirilebilmektedir. Bu durum yatırımcıların buna göre pozisyon almalarını sağlar.

Mahkemenin XRP Kararı Altcoin Piyasasını Hareketlendirdi

XRP’de açığa satış yapan yatırımcıları vuran sert yükseliş, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi‘nin kripto para borsalarında yapılan XRP satışlarının yasa dışı menkul kıymet satışı olmadığına hükmetmesinin hemen ardından geldi. Mahkemeye göre mevcut deliller XRP satışlarının üçüncü Howey Testi kriterini karşılamıyor.

Mahkeme kararı sonrası SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla sarsılan Solana (SOL) ve Cardano (ADA) başta olmak üzere altcoin piyasasının hemen hemen tamamında sert yükselişler yaşandı. Yatırımcılar, Ripple’ın kısmi zaferinin kripto para piyasası için, özellikle de altcoin piyasası için olumlu sonuçları olacağına inanıyor.

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