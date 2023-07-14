New York Güney Bölge Mahkemesi‘nin Ripple’ın XRP‘sinin ve programlı token satışlarının menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine hükmetmesinin ardından XRP topluluğu ve altcoin piyasası özelinde kripto para piyasası için tarihi bir gün yaşandı. Yaptığı yükselişle tüm dikkatleri üzerine çeken altcoin’in birçok metriğinde yılın rekoru kırıldı.

Piyasa Değeri 40 Milyar Doları Aştı

Mahkemenin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada XRP için verdiği karar, önde gelen altcoin’in fiyatını adeta Ay’a gönderecek bir katalizör oldu. SEC – Ripple davasında XRP‘nin ihraççısının kısmi zaferi önde gelen altcoin’in fiyatının yüzde 90’a yakın oranda yükselmesiyle sonuçlandı.

Fiyatındaki yükselişe paralel olarak XRP’nin piyasa değeri 40 milyar doları aştı ve bu onu en büyük ikinci stablecoin olan USD Coin‘i (USDC) ve Binance’in hizmet token’i Binance Coin‘i (BNB) geçmesini sağlayarak en büyük kripto paralar listesinde 4’ncü sıraya oturttu.

Kripto para borsalarındaki XRP işlem hacmi de zincir üzerindeki metriklerin tamamının yükseliş sinyali vermeye başlamasıyla son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. XRP, artık ABD’deki menkul kıymet olarak sınıflandırılan varlıklarla aynı sınıfta yer almıyor ve bu durum yatırımcıların ona güvenli bir şekilde yatırım yapmasını sağlıyor. Mahkemenin kararı, olumlu bir gelişme olarak kabul edilen ve XRP’de yükseliş etkisi yaratması muhtemel olan bilinirliği de artırmış oldu.

XRP’yi Çevreleyen Balina Aktivitesi ve İşlem Hacmi Yılın En Yüksek Seviyesinde

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, mahkeme kararının ardından XRP’yi çevreleyen balina aktivitesinin hızla arttığını bildirdi. XRP ağındaki balina işlemleri yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, son 24 saatte ağ üzerinde gerçekleştirilen ve değeri 100 bin doların üzerindeki balina işlemlerinin sayısı 637’ye ulaştı.

XRP’ye dönük yüksek balina ilgisinin yanı sıra işlem hacminde de önemli bir artış oldu. XRP’nin işlem hacmi 4.5 milyar doların üzerine çıkarak son 10 ayın en yüksek seviyesine oturdu.

Santiment, büyük kripto para yatırımcılarının gerçekleştirdiği işlemlerin bağlamını göz önünde bulundurmanın önemli olduğunun altını çizerek, balina ve köpekbalığı seviyesi büyük kripto para yatırımcılarının fiyattaki yükseliş sırasında varlıklarını artırmalarının başlayan yükselişin devam edebileceğini, bu durumun son derece olumlu sonuçları olacağına vurgu yaptı.

Tüm bunlarla birlikte bir varlığın sosyal ağlarda ne kadar konuşulup tartışıldığını gösteren ve önemli bir metrik olan Sosyal Baskınlık metriğinde de önemli bir yükseliş oldu. XRP’nin Sosyal Baskınlık metriği yüzde 7,4’e çıkarak 2021’in Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviye ulaştı. Piyasa uzmanları, kalabalığın XRP’ye gösterdiği yüksek ilginin bir süre daha devam etmesini beklerken, dikkatlerini başka bir varlığa kaydırdıklarında ikinci bir güçlü yükselişin başlama ihtimalinin ağır bastığı üzerinde duruyorlar.