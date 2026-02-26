Venus Protocol ve Fluid, BNB Chain Üzerinde Venus Flux’ı Kullanıma Sundu

BNB Chain ekosisteminde faaliyet gösteren Venus Protocol, likidite çözümleri geliştiren Fluid şirketiyle iş birliği yaparak yeni bir protokol olan Venus Flux’ı devreye aldı. Venus Protocol, BNB Chain üzerinde en büyük merkeziyetsiz borç verme ve kredi platformlarından biri olarak biliniyor ve ağda DeFi projelerine öncülük ediyor. Fluid ise, akıllı kontrat ve likidite yönetimi konularında geliştirdiği yenilikçi altyapılarla tanınıyor.

Tek Katmanlı Birleşik Likidite ve Sermaye Verimliliği

Venus Flux, DeFi alanında ilk defa borç verme, borçlanma ve merkeziyetsiz borsa likiditesini tek bir protokolde bir araya getiriyor. Mevcut DeFi sistemlerinde sermaye genellikle ayrı kasalarda veya likidite havuzlarında tutulduğundan, kullanıcılar fonlarını farklı platformlar arasında manuel olarak taşımak zorunda kalıyor. Venus Flux, yatırılan varlıkların dinamik bir likidite akışına dönüşmesini sağlayarak kullanıcıların aynı anda borç verme, borçlanma, alım-satım ve kaldıraç işlemlerini ayrı bir transfer sürecine ihtiyaç duymadan gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Bu sayede işlem maliyetleri azalıyor ve getirilerde artış sağlanıyor.

Yeni Nesil Likidite Yönetimi ve Verimli Borç Zinciri

Venus Flux, Fluid’in gelişmiş likidite tasfiye ve yeniden dengeleme altyapısını entegre ederek, daha yüksek borçlanma oranları ve etkin borç yönetimi sunuyor. Protokolde yer alan Akıllı Teminat ve Akıllı Borç özellikleri sayesinde yatırılan fonlarla hem faiz geliri hem de merkeziyetsiz borsa işlem ücretleri gibi birden fazla kazanım elde edilebiliyor. Bu yapı, kullanıcıların sermayesini etkin şekilde kullanmasına olanak tanırken, protokol seviyesinde entegre risk yönetimiyle sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Türkiye’de ve Globalde Perakende ile Profesyonel Kullanıcıları Birleştirme

Venus Flux, hem bireysel kullanıcıları hem de profesyonel yatırımcıları hedef alıyor. Protokolün modüler likidite sistemi, mevduat ve pozisyonların tüm piyasalarda otomatik olarak dengelenmesini sağladı. Böylece şeffaflık ve verimlilik daha önce BNB Chain para piyasalarında görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Venus Labs’ta İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Leon, Venus Flux’ın BNB Chain üzerindeki para piyasalarına yeni bir soluk getirdiğini, Venus Protocol’ün derin likiditesiyle Fluid’in teknolojisini birleştirerek kurumsal düzeyde sermaye verimliliği sunduğunu belirtti.

Venus Labs’ın iş geliştirme ekibinden Leon, Venus Flux’ın BNB Chain para piyasalarında likiditeyi ve etkinliği ileriye taşıdığını; Fluid CTO’su ve kurucu ortağı Samyak Jain ise likiditenin borç verme, borçlanma ve ticaret arasında rahatça akışını sağladıklarını, bu yeniliğin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yeni fırsatlar açtığını aktardı.

Son gelişmeler kapsamında, daha önce gündeme gelen bir siber saldırı sonrasında Venus Protocol, büyük bir cüzdandan çalınan 13,5 milyon doları geri almayı başardı. Bu olay, protokolün siber güvenlik süreçlerini ve kullanıcı fon güvenliğine verdiği önemi tekrar gündeme getirdi.

Venus Flux’ın devreye alınması, BNB Chain ekosisteminde likidite ve sermaye verimliliği açısından önemli bir yenilik olarak öne çıkarıldı. Protokol dengeleyici, tasfiye motorları ve akıllı borç/teminat sistemleriyle merkeziyetsiz finans alanına bütünleşik ve esnek çözümler sunmayı amaçlıyor.