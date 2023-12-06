BITCOIN (BTC)

Vadeli İşlem Piyasasında 100 Milyon Dolarlık Kayıp: Bitcoin Yükselişi Bu Yatırımcıları Üzdü

Özet

  • Vadeli işlem piyasasında son 24 saatte 100 milyon dolar değerinde short pozisyon tasfiye edildi.
  • Bitcoin fiyatı özellikle spot ETF başvurularına yönelik umutlu bekleyiş nedeniyle yükselmeye devam ediyor.
  • Bitfinex analistleri 2024 yılında Bitcoin fiyatının 100.000 dolara ulaşmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Blockchain veri analiz platformu Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde merkezi kripto borsalarında vadeli işlem piyasasında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Bitcoin short pozisyonu tasfiye edildi. Bitcoin fiyatı geçtiğimiz gün artan bir volatilite sürecinden geçti ve fiyat 44.000 dolar seviyesine ulaştı. Bu fiyat hareketi ile birlikte 96 milyon dolar değerinde short pozisyon olmak üzere yaklaşık 122 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonunda likidasyon yaşandı.

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Bitcoin İçin Hedef Fiyat 100.000 DolarVadeli Piyasalarda Bitcoin Rüzgarı

Bitcoin İçin Hedef Fiyat 100.000 Dolar

On-chain verilerine göre Aralık ayının ilk beş gününde Bitcoin short pozisyon likidasyonlarında şu ana kadar 260 milyon doların üzerinde sözleşme tasfiye edildi. Kripto para borsası Bitfinex analistleri Bitcoin fiyatına yönelik değişkenliğini korurken, 2024 için Bitcoin fiyatında yükselişin devam edeceğini tahmin ettiler.

Raporun devamında analistler, Bitcoin’de yaşanan son ralliyi körükleyebilecek iki faktörün altını çizdi: Nisan 2024’te gerçekleşecek olan Bitcoin halving etkinliği ve bir spot Bitcoin ETF başvurusuna yönelik potansiyel onaylar. Konu ile alakalı uzmanlar şu ifadelere yer verdi:

“Bazı piyasa katılımcıları 100.000 dolar seviyesini hedeflerken bazı yatırımcılar daha fazlasını umuyor olsa da Bitcoin fiyatının önümüzdeki yılın sonuna kadar 60.000 dolar ile 75.000 dolar arasına ulaşacağına inanıyoruz.”

Vadeli Piyasalarda Bitcoin Rüzgarı

Aralık ayında tüm kripto para piyasasında short pozisyonlarda yaşanan likidasyon miktarında önemli bir artış görüldü. Ayın başından bu yana merkezi borsalar 614 milyon dolarlık short likidasyon işlemi kaydetti. On-chain verilerine göre işlem hacminde de geçtiğimiz ay bir artış yaşandı. Kasım ayında Bitcoin vadeli işlemler piyasasında işlem hacmi 888 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte Bitcoin vadeli işlem hacmi Aralık ayına güçlü bir başlangıç yaptı ve şu anda ayın sadece altı gününde 213 milyar dolar seviyesinde işlem gerçekleşti. Bitcoin yıl başından bu yana neredeyse %175 oranında değer kazandı ve yatırımcılarını mutlu etmeyi başardı. Dünyanın en büyük kripto varlığı yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %0.36 değer kazanarak 44.265 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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