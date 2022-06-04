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Uzmanlar Bitcoin’i Yorumladılar, Şimdi Yön Ne Taraf?

Bitcoin (BTC) hala 29.000 ila 30.000 dolar seviyelerinde işlem gördüğü için kripto pazarında herhangi bir hareket görülmüyor.
01:30
4 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre ilk sırada bulunan Bitcoin (BTC), Terra ekosisteminin çöküşü sebebiyle zaten kırılgan olan bu piyasanın bir darbe alarak çökmesinden bu yana tedirginliğini koruyor.

Bu yazı sırasında, BTC’nin fiyatı son 24 saatte %2 kayıpla 29.500 dolardan işlem görüyor. Gerçek ismini gizleyen bir tradera göre, Bitcoin yükseliş ivmesini sürdürmeden önce 29.000 dolardaki dip seviyelerini yeniden test etmeye hazır olabilir.

Yön Hakkında Yorum

Trader, BTC fiyatının potansiyel olarak bu seviyenin altına düşmesini ve ardından 35.000 dolara geri dönmesini beklediğini belirtti. Bu, Bitcoin’i mevcut aralığının altına yaklaştıracaktır. Bu nedenle, BTC bir aralık eğilimine devam edecekse, yukarı yönlü bir hareket ve biraz rahatlama mantıklı görünüyor. Bu anlamda, ismini gizleyen trader “trendi oynamayı” ve BTC’nin bu seviyelerin üzerine çıkıp çıkmadığını yeniden incelemeyi önerdi. Trader, Twitter üzerinden şunları söyledi:

”Alım satım konusunda cesaretiniz kırılmadan önce, herkesin anlaması çok zor olan şeyin bu küçük parça aralığı olduğunu unutmayın. Buradan bir yön belirlendiğinde, daha kolay olacak.”

QCP Araştırma Şirketi bir rapor yayınladı ve BTC’nin mevcut %61.8 Fibonacci geri çekilme seviyesi olduğu için, daha fazla düşüş olması durumunda 28.700 doların büyük bir destek alanı olduğunu kabul ettiğini raporda belirtti. Rapora göre, bu Fibonacci seviyeleri, tarihi boyunca Bitcoin için “önemli” olmuştur.

Bu seviye, BTC’nin en kötü düşüşlerinden biri sırasında tutuldu. QCP Araştırma Şirketi’nin açıklaması şu şekilde oldu;

‘’BTC ve ETH için mevcut düşüş şimdi 2020 Covid düşüşüyle ​​aynı. Bu aşırı satım seviyelerinden kısa vadeli bir sıçrama görmemiz mümkün.’’

Kötü Haber Neden Bitcoin ve Risk Varlıkları İçin İyi?

Buna ek olarak, rapor BTC ve diğer risk altındaki varlıkların medyayla ters orantılı göründüğünü iddia ediyor. ABD’deki enflasyon, işsizlik ve diğer ölçütler hakkında ne zaman “iyi haberler” halka açıklansa, bu varlıkların aşağı yönlü işlem gördüğüne de raporda yer verildi.2020’den 2021’e kadar, COVID-19 hakkındaki kötü haberlerin ekonomik bir teşvike dönüşmesiyle bunun tam tersi oldu. Şimdi, ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu durdurmaya kararlı ve nicel sıkılaştırma (QT) programını başlatırken küresel piyasalardan likiditeyi çekmeye başladı.

Bu, kurumu bilançosunu küresel piyasalara boşaltmaya zorlayacaktır. Sonuç olarak, QCP Araştırma Şirketi, Bitcoin ve hisse senetlerinin önümüzdeki aylarda sıkıntı çekmeye devam edeceğine inanıyor. Raporda şunlar iddia edildi:

”Bu likidite akışı, 1 Haziran’dan itibaren yaklaşan QT bilançosunun da gevşemesiyle daha da kötüleşecek. Bu faktörlerin kripto fiyatları üzerinde ağırlık oluşturmasını bekliyoruz.”

Ana akım medyadaki mevcut anlatı, enflasyonun arkasından koşuyor. Rapora göre, “durgunluk” veya “ekonomik durgunluk” gibi kelimelere dönüşürse, ABD FED, Bitcoin ve hisse senetleri için bir miktar rahatlama sağlayarak sıkılaştırmasını yavaşlatmak zorunda kalabilir. Başka bir deyişle, haberler kötüden daha kötüye kayarsa, Bitcoin yönünü tersine çevirebilir. arada, menzile bağlı veya kısa canlı rallilerle kalması muhtemel görünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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