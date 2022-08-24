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Uzman kripto para analisti Nicholas Merten, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasalarında uzun süre etkisi devam edecek olan bir ayı sezonunun henüz başlangıcında olunduğunu öne sürdü.

Kripto Paralara Baskı

DataDash sunucusu kıdemli analist Nicholas Merten Youtube üzerinden 515.000 abonesine, piyasaların elverişsiz bir makro ortamın içerisinde bulunduğunu ve bu durumdan kripto para birimlerinde de doğal olarak bir baskı oluşturabileceğini ileri sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Emtialar yeniden yükselmeye başlıyor, dolar endeksi yükselmeye devam ediyor ve bunun üzerine tahvil piyasası federal fon oranındaki sürekli artışlarla fiyatlanmaya başlıyor. Hisse senedi piyasaları zaten bir peri masalında yaşıyordu. Mevcut konumda piyasalar, enflasyon oranı nedeniyle boğa piyasasını sürdürmeye hazır değil.

Bitcoin’de Kritik Seviyeler

Lider kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum (ETH) için kısa vadeli bir yükseliş hareketi öngördüğünü belirten Nicholas Merten, bu ayın başlarında gördüğümüz yüksek fiyatların BTC ve ETH’yi daha düşük seviyelere ve daha uzun bir ayı piyasasına iten birer direnç bölgesine dönüşeceğini öne sürdü. Kıdemli analist Bitcoin ve Ethereum’un fiyatlaması hakkında şunları söyledi:

Bitcoin ve Ethereum için belirttiğim kritik seviyelerin, kısa vadede potansiyel olarak üzerine çıkıp çıkamayacağımızı görmek yerine bu aralıkları, birer direnç bölgesi olarak kullanmaya başlamak için 4 saatlik zaman dilimlerinde bir toparlanma alırsak şaşırmam. Bu fiyat aralığından kısa vadeli bir toparlanma elde edebilme olasılığı akılda tutmamız gereken bir durum, ancak bu aralıktan geri döneceğimizi sanmıyorum çocuklar. Son birkaç haftadakinden daha iyi olacağını düşünmüyorum, ta ki çok daha uzun bir süreye ve olumsuz yönde çok daha fazla yaşanacak düzeltmelere kadar.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin son 24 saatte %1.68 oranında artış yaşayarak 21.456 dolar seviyesinden işlem görüyor.