Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Ünlü Kripto Para Analisti Müjdeledi! – Kripto Para Sektörü Bu Haberlerle Coşacak

Ünlü Kripto Para Analisti Müjdeledi! – Kripto Para Sektörü Bu Haberlerle Coşacak

Özet

  • Kripto para analisti Kaleo, 2024 için çok iyi sinyaller verdi.
  • Ünlü analist, 2024'ün kripto para sektörü için çok iyi bir yıl olacağını belirtti.
  • Analistse göre BTC Halving, ABD'deki seçimler ve BlackRock, yükselişin 3 sebebi.
  • Piyasaya etkisi: nötr
13:00
11 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü büyük bir belirsizlik içerisinde yoluna devam ediyor ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar seviyesine adeta mıhlandı. BTC fiyatının yaşadığı bu belirsizlik bütün piyasayı etkilese de uzmanların büyük bir bölümü yakında büyük bir fırtına bekliyor. Kaleo da bunlardan birisi.

Kaleo: 2024, Yeni Ralliler Getirecek

Kripto para analisti Kaleo, 2024 için çok iyi sinyaller verdi. Ünlü analist, 2024’ün kripto para sektörü için çok iyi bir yıl olacağını belirttikten sonra sadece birkaç sebeple bunu özetledi. Analiste göre Mart ayındaki BTC blok ödülü yarılanması bunların ilki.

Blok ödülü yarılanması ile mevcut BTC blok ödülü yarıya inecek ve talebin aynı oranda devam etmesi doğal bir fiyat artışı anlamına gelebilir. BTC her 4 yılda bir yaşadığı bu olay sonrasında ralli gerçekleşmesi ile özdeşleşmiş durumda ve herkes bu tarihe odaklandı.

Analistin dikkat çektiği ikinci gelişme ise BlackRock’ın Bitcoin ETF başvurusu oldu. BlackRock, spot BTC ETF başvurusu yaptı ve dünyanın en büyük finans şirketinin bu başvurusu her şeyi değiştirebilir. SEC henüz resmi kararını açıklamasa da sektörden birçok ünlü kişi bunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyor.

Kripto Para Sektörü İçin Olumlu Bekleyiş

Kaleo son olarak ise seçim yılını ortaya koydu. ABD’deki seçim yılı daha önceki dönemlerde de kripto para sektörü için ciddi bir rallinin kapılarını aralamıştı. Ünlü analiste göre bu durum yeniden tekrar edebilir ve kripto para sektörünün genelinde yükseliş görülebilir. Kaleo, durumun şu an “hayatta kalmak” ve olabildiğince çok dipten alım yapmaktan ibaret olduğu ifade etti.

Aslında birçok uzman Kaleo ile aynı fikirde ve lider kripto para birimi BTC‘nin blok ödülü yarılanmasından dolayı ciddi bir yükseliş yaşaması bekleniyor. Özellikle blok ödülü yarılanması sonrasında yıl, BTC’nin yeni bir tüm zamanların rekoru kırması beklenebilir ve yatırımcıların o vakte kadar dipten alım yapması, ciddi bir kazanç sunabilir. Ancak her yeni rallinin bir öncekinden daha az etkili olabileceği unutulmamalı. Önceki yıllardaki 1000x gibi çılgın yükselişler artık etkisini kaybediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Dikkat! CoinShares Raporladı: Kripto Paralara Akın Başladı! BTC Zirvede!
Dikkat! CoinShares Raporladı: Kripto Paralara Akın Başladı! BTC Zirvede!
Sıcak Gelişme! Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Adım! Etkileyici Yükseliş Başladı!
Sıcak Gelişme! Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Adım! Etkileyici Yükseliş Başladı!
Kripto İçin Kıyamet Vakti Yaklaşıyor! Tarih ve Beklenen Olayın Detayları!
Kripto İçin Kıyamet Vakti Yaklaşıyor! Tarih ve Beklenen Olayın Detayları!
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyesi Kritik: Bitcoin (BTC), Yükselişlere Devam Edebilecek mi?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyesi Kritik: Bitcoin (BTC), Yükselişlere Devam Edebilecek mi?
Stablecoin’lerde On-Chain Veriler! Milyon Dolarlık Olay!
Stablecoin’lerde On-Chain Veriler! Milyon Dolarlık Olay!
Bitcoin’de (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
Bitcoin’de (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
Eski SEC Başkanı Konuştu! Kripto Paralar Uçabilir!
Eski SEC Başkanı Konuştu! Kripto Paralar Uçabilir!
Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme! Konu Mahkemede!
Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme! Konu Mahkemede!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023