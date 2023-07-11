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Kripto para sektörü büyük bir belirsizlik içerisinde yoluna devam ediyor ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar seviyesine adeta mıhlandı. BTC fiyatının yaşadığı bu belirsizlik bütün piyasayı etkilese de uzmanların büyük bir bölümü yakında büyük bir fırtına bekliyor. Kaleo da bunlardan birisi.

Kaleo: 2024, Yeni Ralliler Getirecek

Kripto para analisti Kaleo, 2024 için çok iyi sinyaller verdi. Ünlü analist, 2024’ün kripto para sektörü için çok iyi bir yıl olacağını belirttikten sonra sadece birkaç sebeple bunu özetledi. Analiste göre Mart ayındaki BTC blok ödülü yarılanması bunların ilki.

Blok ödülü yarılanması ile mevcut BTC blok ödülü yarıya inecek ve talebin aynı oranda devam etmesi doğal bir fiyat artışı anlamına gelebilir. BTC her 4 yılda bir yaşadığı bu olay sonrasında ralli gerçekleşmesi ile özdeşleşmiş durumda ve herkes bu tarihe odaklandı.

Analistin dikkat çektiği ikinci gelişme ise BlackRock’ın Bitcoin ETF başvurusu oldu. BlackRock, spot BTC ETF başvurusu yaptı ve dünyanın en büyük finans şirketinin bu başvurusu her şeyi değiştirebilir. SEC henüz resmi kararını açıklamasa da sektörden birçok ünlü kişi bunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyor.

Kripto Para Sektörü İçin Olumlu Bekleyiş

Kaleo son olarak ise seçim yılını ortaya koydu. ABD’deki seçim yılı daha önceki dönemlerde de kripto para sektörü için ciddi bir rallinin kapılarını aralamıştı. Ünlü analiste göre bu durum yeniden tekrar edebilir ve kripto para sektörünün genelinde yükseliş görülebilir. Kaleo, durumun şu an “hayatta kalmak” ve olabildiğince çok dipten alım yapmaktan ibaret olduğu ifade etti.

Aslında birçok uzman Kaleo ile aynı fikirde ve lider kripto para birimi BTC‘nin blok ödülü yarılanmasından dolayı ciddi bir yükseliş yaşaması bekleniyor. Özellikle blok ödülü yarılanması sonrasında yıl, BTC’nin yeni bir tüm zamanların rekoru kırması beklenebilir ve yatırımcıların o vakte kadar dipten alım yapması, ciddi bir kazanç sunabilir. Ancak her yeni rallinin bir öncekinden daha az etkili olabileceği unutulmamalı. Önceki yıllardaki 1000x gibi çılgın yükselişler artık etkisini kaybediyor.