Ünlü gazeteci Charles Gasparino, ABD mahkemesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Rippla’a açtığı davada verdiği özet karar sonrası dikkat çeken bir çıkış yaptı. Gasparino attığı birden fazla tweet’te, SEC’in açtığı davada mahkemenin verdiği özet karar sonrası Ripple‘ın karşı karşıya olduğu 1 milyar dolarlık para cezasına dikkat çekerek altcoin’in ihraççısına iki önemli soru yöneltti.

Potansiyel 1 Milyar Dolarlık Para Cezası İçin 2 Önemli Soru

Gasparino, Ripple‘ın SEC’in açtığı davada potansiyel olarak karşı karşıya olduğu 1 milyar dolarlık para cezası için yönelttiği iki soruda şirketin bu cezayı nasıl ödemeyi planladığını sordu. Gasparino, şirketin potansiyel cezayı ödemek için nakit rezervlerini mi, yoksa XRP varlıklarında satış yapma yoluna mı gideceği şeklinde iki soru sordu. Gasparino, ayrıca analist John E Deaton’ın mahkemenin verdiği özet kararın niteliğini doğru bir şekilde tahmin ettiğine dikkat çekti.

Bilindiği gibi ABD mahkemesi, verdiği özet kararda XRP‘nin kurumsallara yaptığı satışları yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağını belirleyen yasal bir ilke olan Howey Testi’ni açıkça ihlal ederek yasadışı olduğuna hükmetti. Bununla birlikte, XRP’nin ikincil piyasalardaki programatik satışlarının yatırım sözleşmesi ihlali olmadığına hükmetti.

Ripple’ın kısmi galibiyetine rağmen Gasparino’nun dava için kötümser olmasının en büyük nedeni, Ripple’ın temyizde bu zaferini sürdüremeyeceğine inanıyor olmasından geliyor. Ünlü isme göre Ripple, davanın kaybettiği kısmı için SEC‘e para cezası ödemek zorunda kalacak.

XRP fiyatı, ABD mahkemesinin verdiği özet kararla Ripple’ın kısmi zafer ilan etmesiyle sert şekilde yükseldi ve yüzde 90’ı aşan bir oranda değer kazandı. Bu yükselişin ardından geri çekilen altcoin’in fiyatındaki bu hareketlilik, davaya ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla belirsizlik içinde kalınmasıyla oldu.

Eski SEC Yetkilisinden XRP İçin Temyiz Mahkemesi Alarmı

Gasparino’nun yönelttiği iki önemli soruya ek olarak SEC’nin İnternet Yaptırımları Ofisi eski başkanı John Reed Stark, mahkemenin kararını eleştirerek kararın potansiyel kusurlarına ve XRP’nin özel ve programatik satışları arasında karmaşık bir ayrım olduğunu öne sürdü. Stark, yatırımcının sınıflandırılmasına bağlı olarak değişen yeni bir “yarı menkul kıymetler” sınıfının ortaya çıkabileceğine ilişkin endişelerini dile getirerek, bunun geçmişte görülmemiş ve SEC içtihat kanunuyla tutarsız olduğunu belirtti.

Uzmanlar, SEC’in Ripple’a açtığı davada henüz bitmediğine, ABD’li düzenleyici kurumun mahkemenin özet kararını temyize götürmesini bekliyorlar. Stark, temyiz mahkemesinin programatik satışların yatırım sözleşmesi olmadığına ilişkin kararı bozacağını öngörüyor.