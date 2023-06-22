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Ünlü Analist Yorumladı! XRP Fiyatı Bu Seviyeyi Geçerse Parti Başlar!

Özet

  • Ripple Labs ve SEC arasındaki yasal süreç XRP fiyatını etkiliyor.
  • XRP'nin fiyatı 0,50 dolar seviyesinde dalgalanıyor.
  • XRP'nin geleceği, SEC davasının sonucuna bağlı olarak belirsizliğini koruyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
21:05
22 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal süreç XRP’nin üzerine gölge düşürmeye devam ediyor. Mahkeme ile ilgili yeni durumlar ortaya çıktıkça, XRP’nin fiyatı yükseliş ve düşüş güçleri arasında şiddetli bir savaş gerçekleştiriyor ve 0,50 dolar seviyesi kritik bir seviye olarak yerinde durmaya devam ediyor.

İçerik Rehberi

XRP Kaç TL

21 Haziran’da XRP 0,49 dolardan işlem görüyordu, ancak kripto para birimi hızla ivme kazanarak 22 Haziran’da kısa bir süre için 0,523 dolara yükseldi, ancak daha sonra kritik 0,50 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu fiyat dalgalanması, yatırımcılar token’ı çevreleyen düzenleyici belirsizlikle boğuşurken XRP’yi çevreleyen belirsizliği de örneklemekte.

Özellikle, 0,50 doların üzerine gerçekleşen hareket, Bitcoin’in (BTC) 30.000 doların üzerine çıkmasıyla daha geniş bir piyasa rallisine denk geldi. Bitcoin’in performansı genellikle kripto para piyasasının tonunu belirler ve XRP’nin hareketi öncü kripto varlığın etkisini yansıtır. XRP bunun yanı sıra TRY/XRP paritesinde ise 12.18 dolardan işlem görüyor.

XRP Yorum

Daha geniş fiyat aralıklarında, XRP kayda değer destek ve direnç seviyeleriyle karşı karşıya. Token, yatırımcıların XRP’nin değerlemesi için potansiyel bir taban olarak gördükleri bir seviye olan 0,45783 dolardan destek buluyor. Öte yandan, kripto para birimi 0,55198 dolarda önemli bir engelle karşılaşıyor ve bu da yukarı doğru ivmeyi engelleyebilecek zorlu bir direnç seviyesi oluşturuyor.

18 Haziran’da gizemli kripto uzmanı Mags, XRP’nin şu anda “şimdiye kadarki en temiz kurulumlardan birine sahip olduğunu” ve kripto varlığın 0,55 dolarlık direnci aşmayı başarması halinde bir sonraki durağının 0,68 dolar ve üzeri olacağını söyledi. İlginç bir şekilde, XRP 13 Haziran’da 0,56 dolara ulaştı, ancak token o zamandan beri aşağı doğru bir eğimde işlem görüyor.

Ripple’ın SEC ile yasal mücadelesi devam ederken, XRP yükseliş ve düşüş eğilimleri arasında bir çekişme içinde kalmaya devam ediyor. Kripto para biriminin 0,50 doların üzerinde tutunmaya çalışması, mevcut belirsizliği ve yasal düzenlemeleri yansıtıyor.

Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, XRP’nin gelecekteki yörüngesine ilişkin potansiyel netlik için davanın sonucunu yakından izleyecekler. O zamana kadar, XRP’nin fiyatı muhtemelen daha geniş piyasa eğilimlerinden ve Ripple v. SEC davasının ilerlemesinden etkilenmeye devam edebilir.

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