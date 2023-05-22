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  •   Tüm Piyasa Düşerken İlk 10 İçerisindeki Bu Altcoin %8 Yükseldi! Bakın Arkasında Ne Var!

Tüm Piyasa Düşerken İlk 10 İçerisindeki Bu Altcoin %8 Yükseldi! Bakın Arkasında Ne Var!

Özet

  • İlk 20 coin içerisinde bulunan XRP rakiplerini geride bıraktı.
  • Onu en yakından takip eden rakibi ise %7'lik yükselişle Litecoin (LTC) oldu.
21:00
22 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple (XRP) boğaları geçen haftaki genel düşüş eğilimine rağmen kararlılıklarını korudu ve kazançlarını nakde çevirdi. CoinMarketCap’e göre, en büyük 20 kripto varlığı arasında XRP, haftalık bazda %8’in üzerinde kazanç elde ederek piyasa içerisindeki durgunluğa aykırı bir değer oldu. Haftalık performansı yalnızca %7 ile Litecoin (LTC) yakından takip etti. Bununla birlikte, Bitcoin (BTC) basın zamanı itibariyle 27 dolar fiyat bölgesinin altında sıkışıp kaldı ve XRP için bile güçlü yukarı yönlü hareketi kısıtlayabilir.

Devam eden yasal işlemlere rağmen, Ripple ekibi ülkeler, hükümetler ve finans kurumları için CBDC geliştirme platformu olma planlarını açıkladı. Bu, yükseliş ivmesini daha da artırabilir mi, yoksa BTC’nin dalgalanmaları bunu kısıtlayacak mı?

XRP İçin Sırada Ne Var?

Elde edilen fiyat aralığı aracına göre, 16 Mayıs’taki güçlü ralli XRP’nin 19 Mayıs’a kadar %10’un üzerinde yükseldiğini gördü. Başlangıçta, fiyat eski orta aralık seviyesi olan 0,4604 dolarda reddedildi, ancak boğalar daha sonra 18 Mayıs’ta bunu kırdı.

Bundan sonra, fiyat orta aralığın her iki tarafında da dalgalanıyormuş gibi görünüyor. 18 Mayıs’taki güçlü ralli, 0,451 – 0,459 dolar (beyaz) arasında bir FVG (adil değer boşluğu) bölgesi bıraktı. Şimdiye kadar fiyat FVG’ye olumlu tepki verdi ve bir talep bölgesi olabilir.

Ancak 27.000 doların altındaki BTC dalgalanmaları devam ederse, boğalar son zamanların en yüksek seviyesi olan 0,4757 dolar civarında yavaşlayabilir. BTC 27.000 doları kararlı bir şekilde geri alırsa, eski aralığın en yüksek seviyesi olan 0,487 doların yeniden test edilmesi mümkün olabilir.

Tersine, FVG bölgesinin ve 0,4412 doların altındaki bir seans kapanışı, satıcılara XRP’yi 0,433 dolarlık eski fiyat aralıklarına düşmesi konusunda ipucu verebilir. Bu arada RSI’ın 56 değerini geri alması alım baskısının arttığını gösteriyor olabilir. Benzer şekilde, OBV 12 Mayıs’tan bu yana yükseldi ve aynı dönemde hacimlerin arttığını gösterdi.

Bir Grafik Diğerlerinden Ayrıldı

Bir saatlik grafikte, CVD (kümülatif hacim deltası) noktası 12 Mayıs’tan bu yana pozitif ve yükseliyor. Alıcıların baskınlığını ve yükseliş hissiyatını gösteriyor. Bununla birlikte, gösterge hafta sonu boyunca gevşedi ve yalnızca basın zamanında hafifçe yükseldi.

XRP için küresel fonlama oranları 16 Mayıs’tan bu yana son derece pozitif kaldı. Bu da kısa vadeli bir yükseliş görünümü olarak dikkat çekiyor olabilir. Bunlar boğaların lehine olsa da, yatırımcılar iyi optimize edilmiş ticaret kurulumları için BTC fiyat hareketini takip etmek isteyebilir.

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