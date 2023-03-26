Dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki yaptığı açıklamalarla Amerika ve kurumlarını topa tuttu! Yaptığı açıklamalara yeniden Bitcoin'i işaret etti.

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“Zengin Baba Yoksul Baba” adlı kitabıyla tanınan ünlü kişisel finans yazarı Robert Kiyosaki, küresel ekonomiye ilişkin görüşlerini paylaşmasıyla tanınıyor.

Kiyosaki’nin bakış açısının merkezinde potansiyel bir ekonomik çöküşe ilişkin uyarı ve yatırımcıların kendilerini nasıl koruyabileceklerine ilişkin tavsiyeler yer alıyor. Bu nedenle, Kiyosaki’nin mevcut piyasa hakkında paylaştığı aşağıdaki üç temel görüşün altı çizilebilir.

Enflasyonu Sistemik Görüyor

İlk olarak, Kiyosaki ABD’deki enflasyon durumu hakkında uyarıda bulunmuş ve bunu Federal Rezerv’in iddia ettiği gibi geçici bir durum olarak değil “sistemik” olarak nitelendirmişti.

Bu durumda Kiyosaki, vatandaşları önümüzdeki yıllarda sürekli artan fiyatlara karşı kendilerini hazırlamaya çağırdı. Kiyosaki ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ı da eleştirerek, enflasyonun geçici olduğu konusunda halka güvence verirken yalan söylediğini ifade etti.

Kiyosaki’nin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Enflasyon artık sistemiktir. Gelecek yıl bizim ödediğimizden çok daha fazlasını ödeyeceksiniz. Bugün Fed Başkanı olan Powell enflasyonun geçici olduğunu söylerken yalan söylüyordu.

Faiz Oranı Ve Dolar Çöküşü

Finans eğitimcisi ayrıca ekonomik çöküşün olası tetikleyicisi olarak yükselen enflasyonu göstermekte ve Fed’i sürekli faiz artışları ve katalizör olarak artan para basımı yoluyla durumu daha da kötüleştirmekle suçlamakta.

Fed’in faiz oranlarını artırma kararını eleştirerek, bunun hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve ABD dolarının çöküşüyle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Bir sonraki finansal çöküşün de türev piyasasından kaynaklanacağını öngörüyor ve ABD finans sektörü liderlerinin Amerikalıların çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmiyor olabileceğini iddia ediyor.

Bu bağlamda Kiyosaki, doların sıfıra düşmeye mahkum olduğunu savunurken para biriminden ‘sahte para’ olarak bahsediyor.

Fed Denetlenmesi Gereken Bir Kurum Diyor

Fed’in para politikasını takip eden Kiyosaki, daha önce kurumu kendisine meydan okuyacak bir alternatife ihtiyaç duyan Marksist bir varlık olarak nitelendirmişti. Bu nedenle yazar, Fed’i denetlemek için gereken bir “denetçi” olarak Bitcoin’in önemini savunmuştu.

Bitcoin’in altında yatan blok zinciri teknolojisinin merkez bankalarına karşı mücadele etmek için gerekli şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlayabileceğine inanıyor. Yatırımcı, Bitcoin’in “devriminin barut devriminden daha büyük olacağını” öne sürdü. Kiyosaki ayrıca genç neslin finansal sistemde bir denetçiye duyulan ihtiyaç nedeniyle özellikle blok zinciri teknolojisine ilgi duyduğunu düşünüyor.

Genel olarak Kiyosaki, yatırımcıların yakın bir ekonomik çöküş beklemeleri gerektiğini savunurken, korunmak için güvenli varlıklara yatırım yapılması çağrısında bulunuyor. Bu nedenle Kiyosaki, Bitcoin, altın ve gümüşe yatırım yapılmasını savunuyor.