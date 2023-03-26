Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Tüm Dünya Onun Ağzına Bakıyor! Dünyaca Ünlü Yazar ABD’yi Topa Tuttu Ve Bitcoin’i İşaret Etti!

Tüm Dünya Onun Ağzına Bakıyor! Dünyaca Ünlü Yazar ABD’yi Topa Tuttu Ve Bitcoin’i İşaret Etti!

Dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki yaptığı açıklamalarla Amerika ve kurumlarını topa tuttu! Yaptığı açıklamalara yeniden Bitcoin'i işaret etti.
22:30
26 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

“Zengin Baba Yoksul Baba” adlı kitabıyla tanınan ünlü kişisel finans yazarı Robert Kiyosaki, küresel ekonomiye ilişkin görüşlerini paylaşmasıyla tanınıyor.

Kiyosaki’nin bakış açısının merkezinde potansiyel bir ekonomik çöküşe ilişkin uyarı ve yatırımcıların kendilerini nasıl koruyabileceklerine ilişkin tavsiyeler yer alıyor. Bu nedenle, Kiyosaki’nin mevcut piyasa hakkında paylaştığı aşağıdaki üç temel görüşün altı çizilebilir.

Enflasyonu Sistemik Görüyor

İlk olarak, Kiyosaki ABD’deki enflasyon durumu hakkında uyarıda bulunmuş ve bunu Federal Rezerv’in iddia ettiği gibi geçici bir durum olarak değil “sistemik” olarak nitelendirmişti.

Bu durumda Kiyosaki, vatandaşları önümüzdeki yıllarda sürekli artan fiyatlara karşı kendilerini hazırlamaya çağırdı. Kiyosaki ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ı da eleştirerek, enflasyonun geçici olduğu konusunda halka güvence verirken yalan söylediğini ifade etti.

Kiyosaki’nin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Enflasyon artık sistemiktir. Gelecek yıl bizim ödediğimizden çok daha fazlasını ödeyeceksiniz. Bugün Fed Başkanı olan Powell enflasyonun geçici olduğunu söylerken yalan söylüyordu.

Faiz Oranı Ve Dolar Çöküşü

Finans eğitimcisi ayrıca ekonomik çöküşün olası tetikleyicisi olarak yükselen enflasyonu göstermekte ve Fed’i sürekli faiz artışları ve katalizör olarak artan para basımı yoluyla durumu daha da kötüleştirmekle suçlamakta.

Fed’in faiz oranlarını artırma kararını eleştirerek, bunun hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve ABD dolarının çöküşüyle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Bir sonraki finansal çöküşün de türev piyasasından kaynaklanacağını öngörüyor ve ABD finans sektörü liderlerinin Amerikalıların çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmiyor olabileceğini iddia ediyor.

Bu bağlamda Kiyosaki, doların sıfıra düşmeye mahkum olduğunu savunurken para biriminden ‘sahte para’ olarak bahsediyor.

Fed Denetlenmesi Gereken Bir Kurum Diyor

Fed’in para politikasını takip eden Kiyosaki, daha önce kurumu kendisine meydan okuyacak bir alternatife ihtiyaç duyan Marksist bir varlık olarak nitelendirmişti. Bu nedenle yazar, Fed’i denetlemek için gereken bir “denetçi” olarak Bitcoin’in önemini savunmuştu.

Bitcoin’in altında yatan blok zinciri teknolojisinin merkez bankalarına karşı mücadele etmek için gerekli şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlayabileceğine inanıyor. Yatırımcı, Bitcoin’in “devriminin barut devriminden daha büyük olacağını” öne sürdü. Kiyosaki ayrıca genç neslin finansal sistemde bir denetçiye duyulan ihtiyaç nedeniyle özellikle blok zinciri teknolojisine ilgi duyduğunu düşünüyor.

Genel olarak Kiyosaki, yatırımcıların yakın bir ekonomik çöküş beklemeleri gerektiğini savunurken, korunmak için güvenli varlıklara yatırım yapılması çağrısında bulunuyor. Bu nedenle Kiyosaki, Bitcoin, altın ve gümüşe yatırım yapılmasını savunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Fed’in Hamlesinin Ucu Bitcoin’e Dokunuyor! Ünlü İsimden 14.000 Dolarlık Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu!
Fed’in Hamlesinin Ucu Bitcoin’e Dokunuyor! Ünlü İsimden 14.000 Dolarlık Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu!
Chris Burniske: Artık Eskisi Gibi Olmayacak! Kripto Paralar İçin Umut Verici Açıklamalar!
Chris Burniske: Artık Eskisi Gibi Olmayacak! Kripto Paralar İçin Umut Verici Açıklamalar!
Ünlü Analistten Heyecanlandıran Açıklama! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!
Ünlü Analistten Heyecanlandıran Açıklama! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!
Kripto Paraları Bekleyen Büyük Tehlike: Dünyanın Öncü 7 Ülkesi Tek Noktada Buluştu! Sıkılaşacağız!
Kripto Paraları Bekleyen Büyük Tehlike: Dünyanın Öncü 7 Ülkesi Tek Noktada Buluştu! Sıkılaşacağız!
Dikkat! Muhteşem CEO Konuştu: Boğa’da İçin En Çok Bu 3 Altcoin Heyecanlandırıyor!
Dikkat! Muhteşem CEO Konuştu: Boğa’da İçin En Çok Bu 3 Altcoin Heyecanlandırıyor!
Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?
Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Beklenen Oldu Uyarılar Yerini Buldu! ARB Coin Yorumları! ARB Coin Fiyat!
Beklenen Oldu Uyarılar Yerini Buldu! ARB Coin Yorumları! ARB Coin Fiyat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023