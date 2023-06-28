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Kripto paralara önümüzdeki aylarda/yıllarda talebin artmasını bekleyen trilyon dolarlık şirketler çeşitli adımlar atıyor. ETF başvuruları, kripto saklama hizmeti lisansı ve hatta kurumsallar için kripto para borsası konusunda bile somut adımlar attılar. EDX Markets trilyonluk devlerin başlattığı ilk borsa oldu ve önemli bir adım attılar.

EDX Market Son Durum

Citadel Securities, Fidelity Digital Assets ve Charles Schwab gibi geleneksel finansın ağır toplarının desteğiyle bir hafta önce başlatılan kripto para borsası olan EDX’in, saklama sağlayıcılarını değiştirmeye hazırlandığı ve Paxos Trust’ı Anchorage Digital lehine bıraktığı bildiriliyor. EDX, çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış, saklama hizmeti vermeyen bir iş modeline sahiptir.

Platform Bitcoin, ETH, LTC ve BCH olmak üzere dört kripto para biriminde alım satımı desteklemektedir. Bu yazının yazıldığı sırada BCH, EDX’in faaliyete geçmesinden bu yana geçen hafta %70,43, geçen ay ise %101,36 oranında yükselmişti.

Paxos’tan Vazgeçiyorlar

EDX, borsanın faaliyete geçtiğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Ekim ayında “dijital varlıkların saklama ve cüzdan altyapısını kolaylaştırmak” için Paxos ile ortaklığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu o tarihten sonra kripto firmaları için daha sıkı saklama kuralları için bir teklif açıkladı. Bir Paxos sözcüsü şunları söyledi;

“EDX, lansman sırasında gözetim dışı bir teklife odaklanmaya yöneldi. EDX’in inşa ettiği şey konusunda çok heyecanlıyız ve bankalar ve brokerler platforma katıldığında EDX müşterilerini düzenlenmiş gözetimimizle desteklemeyi umuyoruz.”

Blockchain altyapı platformu Paxos, New York Finansal Hizmetler Departmanından BitLicense olarak adlandırılan bir lisansa sahiptir. Söz konusu kurumun bu yılın başlarında belirtilmeyen bir nedenle Paxos’u soruşturduğu bildirilmişti. Paxos’a 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Denetçisi’nden (OCC) bir ABD bankası tüzüğü için “ön koşullu onay” verildi, ancak bu onayın Mart ayı sonunda sona erdiği bildirildi.

Anchorage Digital, Ocak 2021’de OCC’den ulusal bir güven bankası tüzüğü alan ilk kripto firmasıydı. Bir yıl sonra Kara Para Aklamayı Önleme eksiklikleri nedeniyle bu düzenleyiciyle ters düştü ve bir rıza emrini kabul etti. Bundan kısa bir süre sonra Anchorage Digital, kripto borsaları BinanceUS, CoinList, Blockchain.com, Strix Leviathan ve Wintermute ile bir saklama ağı kurdu.

EDX, EDX Markets platformunda gerçekleştirilen işlemleri takas etmek için bir takas odası olan EDX Clearing’i bu yılın sonlarında tanıtmayı planlıyor. EDX, saklama sağlayıcısı konusunda yorum yapmayı reddetti ve Anchorage Digital bu konuda açıklama yapmadı.