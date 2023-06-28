Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Trilyon Dolarlık Devlerin Başlattığı Kripto Borsasında Yeni Gelişme!

Özet

  • EDX Markets, PAXOS ile iş ortaklığını sonlandıracak.
  • Saklama hizmeti konusunda Anchorage Digital tercih edilecek.
  • Platformun takas bölümü EDX Clearing yıl sonunda tanıtılacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:32
28 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralara önümüzdeki aylarda/yıllarda talebin artmasını bekleyen trilyon dolarlık şirketler çeşitli adımlar atıyor. ETF başvuruları, kripto saklama hizmeti lisansı ve hatta kurumsallar için kripto para borsası konusunda bile somut adımlar attılar. EDX Markets trilyonluk devlerin başlattığı ilk borsa oldu ve önemli bir adım attılar.

EDX Market Son Durum

Citadel Securities, Fidelity Digital Assets ve Charles Schwab gibi geleneksel finansın ağır toplarının desteğiyle bir hafta önce başlatılan kripto para borsası olan EDX’in, saklama sağlayıcılarını değiştirmeye hazırlandığı ve Paxos Trust’ı Anchorage Digital lehine bıraktığı bildiriliyor. EDX, çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış, saklama hizmeti vermeyen bir iş modeline sahiptir.

Platform Bitcoin, ETH, LTC ve BCH olmak üzere dört kripto para biriminde alım satımı desteklemektedir. Bu yazının yazıldığı sırada BCH, EDX’in faaliyete geçmesinden bu yana geçen hafta %70,43, geçen ay ise %101,36 oranında yükselmişti.

Paxos’tan Vazgeçiyorlar

EDX, borsanın faaliyete geçtiğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Ekim ayında “dijital varlıkların saklama ve cüzdan altyapısını kolaylaştırmak” için Paxos ile ortaklığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu o tarihten sonra kripto firmaları için daha sıkı saklama kuralları için bir teklif açıkladı. Bir Paxos sözcüsü şunları söyledi;

“EDX, lansman sırasında gözetim dışı bir teklife odaklanmaya yöneldi. EDX’in inşa ettiği şey konusunda çok heyecanlıyız ve bankalar ve brokerler platforma katıldığında EDX müşterilerini düzenlenmiş gözetimimizle desteklemeyi umuyoruz.”

Blockchain altyapı platformu Paxos, New York Finansal Hizmetler Departmanından BitLicense olarak adlandırılan bir lisansa sahiptir. Söz konusu kurumun bu yılın başlarında belirtilmeyen bir nedenle Paxos’u soruşturduğu bildirilmişti. Paxos’a 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Denetçisi’nden (OCC) bir ABD bankası tüzüğü için “ön koşullu onay” verildi, ancak bu onayın Mart ayı sonunda sona erdiği bildirildi.

Anchorage Digital, Ocak 2021’de OCC’den ulusal bir güven bankası tüzüğü alan ilk kripto firmasıydı. Bir yıl sonra Kara Para Aklamayı Önleme eksiklikleri nedeniyle bu düzenleyiciyle ters düştü ve bir rıza emrini kabul etti. Bundan kısa bir süre sonra Anchorage Digital, kripto borsaları BinanceUS, CoinList, Blockchain.com, Strix Leviathan ve Wintermute ile bir saklama ağı kurdu.

EDX, EDX Markets platformunda gerçekleştirilen işlemleri takas etmek için bir takas odası olan EDX Clearing’i bu yılın sonlarında tanıtmayı planlıyor. EDX, saklama sağlayıcısı konusunda yorum yapmayı reddetti ve Anchorage Digital bu konuda açıklama yapmadı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Şaka Değil 900 Milyon Token Yakılacak! Binance Destekli Altcoin Yakım Mekanizmasıyla İlgili Öneri!
Şaka Değil 900 Milyon Token Yakılacak! Binance Destekli Altcoin Yakım Mekanizmasıyla İlgili Öneri!
ABD Kriptoyu Çin’e Alın Tepside Sundu! Neler Oluyor?
ABD Kriptoyu Çin’e Alın Tepside Sundu! Neler Oluyor?
ABD, Japonya, İngiltere ve AB Merkez Bankası Başkanları Konuşuyor! Kripto Ne Olacak?
ABD, Japonya, İngiltere ve AB Merkez Bankası Başkanları Konuşuyor! Kripto Ne Olacak?
Binance Borsasındaki Altcoin Tamamen Değişecek! Fiyatı Yükselebilir!
Binance Borsasındaki Altcoin Tamamen Değişecek! Fiyatı Yükselebilir!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Sadece İzleyin ve Bunu Bekleyin! Makro Gurusunun 2023 Kripto Para Tahmini!
Sadece İzleyin ve Bunu Bekleyin! Makro Gurusunun 2023 Kripto Para Tahmini!
TUSD Yalan Mı Söyledi? Belgeler ve Kriptoda Satışları Tetikleyebilecek İddialar!
TUSD Yalan Mı Söyledi? Belgeler ve Kriptoda Satışları Tetikleyebilecek İddialar!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023