Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!

Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!

Kripto para piyasasındaki belirsizliğin artmasına rağmen popüler altcoin yüzde 10'u aşan bir yükseliş için hazırlanıyor olabilir. İşte o altcoin ve beklentiler.
14:10
6 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki belirsizliğin artmasıyla birlikte Avalanche‘ın (AVAX) fiyatı, 18 dolardaki yatay direnç ile yükselen destek trend çizgisi arasında aktif bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Teknik analizde bu yapı, ünlü yükselişin devamı formasyonlarından biri olan yükselen üçgen formasyonu olarak adlandırılır.

Avalanche Fiyat Analizi

AVAX fiyatı, son üç haftada üçgen formasyonunun kilit seviyelerinden en az üç kez geri döndü ve bu da yatırımcıların bu formasyona net bir şekilde yanıt verdiğini ve formasyonun potansiyel hedefi için de aynı şeyi yapacaklarını gösteriyor.

AVAX, bu yazının hazırlandığı sırada 17,94 dolardan işlem görüyor ve 18 dolar seviyesindeki direnci geçeceğine dönük sinyal veriyor. Öte yandan söz konusu direnç seviyesinde ortaya çıkacak satış baskısı AVAX fiyatının düşmesi ve devam eden akümülasyon aşamasının uzamasına neden olabilir.

Teoride, bir üçgen formasyonun etkisi altında varlık fiyatında yeni bir yüksek dip oluşumu, altta yatan yükselişte kademeli büyümeye işaret etmektedir. Dinamik destek trend çizgisi, boyun çizgisi direnci arasındaki mesafeyi daraltarak alıcıların önemli bir çıkış yapmasına imkan tanıyor. AVAX için boyun çizgisinin 18 dolar seviyesinde bulunan direncinden olacak potansiyel bir kırılma, yükseliş momentumunun serbest kalmasına neden olacak ve böyle bir kırılma ile altcoin’in fiyatı yüzde 10’un üzerinde artışla 19,6 dolara kadar çıkabilir.

Düşüş senaryosunda ise destek trend çizgisinin altında daha az olası olan potansiyel bir kırılma yükseliş tezinin geçersiz kalmasına ve önceki düşüş trendinin devam etmesine neden olabilir.

AVAX için Teknik Göstergeler

100 günlük EMA’nın üzerinde sürdürülebilirlik göstererek yükselen AVAX fiyatı, alıcılar tarafında ekstra bir avantaj sunuyor. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi, altta yatan yükselişteki büyümeyi gösteren yeni bir yüksek seviye için istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Şimdi Açıklandı! BTC, ETH, XRP, DOGE, AVAX, ALTIN, DXY Hepsi Bunu Bekliyordu!
Şimdi Açıklandı! BTC, ETH, XRP, DOGE, AVAX, ALTIN, DXY Hepsi Bunu Bekliyordu!
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşecek? 4 Kıdemli Uzman Yorumu!
Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşecek? 4 Kıdemli Uzman Yorumu!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Saatler İçerisinde Yaklaşık 30 Milyar Dolarlık Değer Kaybı: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş Sürecek mi?
Saatler İçerisinde Yaklaşık 30 Milyar Dolarlık Değer Kaybı: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş Sürecek mi?
Dogecoin’deki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor: Yükseliş Rüzgarı Tersine mi Dönüyor?
Dogecoin’deki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor: Yükseliş Rüzgarı Tersine mi Dönüyor?
Binance’e Soğuk Duş! Dev Kripto Para Borsasının Lisansı İptal Edildi!
Binance’e Soğuk Duş! Dev Kripto Para Borsasının Lisansı İptal Edildi!
Heyecan Dorukta! Dünyaca Ünlü Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu! Artık An Meselesi!
Heyecan Dorukta! Dünyaca Ünlü Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu! Artık An Meselesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023