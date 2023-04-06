Kripto para piyasasındaki belirsizliğin artmasına rağmen popüler altcoin yüzde 10'u aşan bir yükseliş için hazırlanıyor olabilir. İşte o altcoin ve beklentiler.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki belirsizliğin artmasıyla birlikte Avalanche‘ın (AVAX) fiyatı, 18 dolardaki yatay direnç ile yükselen destek trend çizgisi arasında aktif bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Teknik analizde bu yapı, ünlü yükselişin devamı formasyonlarından biri olan yükselen üçgen formasyonu olarak adlandırılır.

Avalanche Fiyat Analizi

AVAX fiyatı, son üç haftada üçgen formasyonunun kilit seviyelerinden en az üç kez geri döndü ve bu da yatırımcıların bu formasyona net bir şekilde yanıt verdiğini ve formasyonun potansiyel hedefi için de aynı şeyi yapacaklarını gösteriyor.

AVAX, bu yazının hazırlandığı sırada 17,94 dolardan işlem görüyor ve 18 dolar seviyesindeki direnci geçeceğine dönük sinyal veriyor. Öte yandan söz konusu direnç seviyesinde ortaya çıkacak satış baskısı AVAX fiyatının düşmesi ve devam eden akümülasyon aşamasının uzamasına neden olabilir.

Teoride, bir üçgen formasyonun etkisi altında varlık fiyatında yeni bir yüksek dip oluşumu, altta yatan yükselişte kademeli büyümeye işaret etmektedir. Dinamik destek trend çizgisi, boyun çizgisi direnci arasındaki mesafeyi daraltarak alıcıların önemli bir çıkış yapmasına imkan tanıyor. AVAX için boyun çizgisinin 18 dolar seviyesinde bulunan direncinden olacak potansiyel bir kırılma, yükseliş momentumunun serbest kalmasına neden olacak ve böyle bir kırılma ile altcoin’in fiyatı yüzde 10’un üzerinde artışla 19,6 dolara kadar çıkabilir.

Düşüş senaryosunda ise destek trend çizgisinin altında daha az olası olan potansiyel bir kırılma yükseliş tezinin geçersiz kalmasına ve önceki düşüş trendinin devam etmesine neden olabilir.

AVAX için Teknik Göstergeler

100 günlük EMA’nın üzerinde sürdürülebilirlik göstererek yükselen AVAX fiyatı, alıcılar tarafında ekstra bir avantaj sunuyor. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi, altta yatan yükselişteki büyümeyi gösteren yeni bir yüksek seviye için istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydediyor.