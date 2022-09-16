Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum'da (ETH) ve Bitcoin'de (BTC) yaşanan kayıpların ardından son durum ne?

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Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) yatırımcılarının merakla beklediği Merge yükseltmesinin ardından kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Yükseltme sonrasında Ethereum’un fiyat hareketi ne yönde olacak? Bitcoin (BTC) uzun süredir devam eden düşüş serisini sürdürecek mi? İşte kripto para devlerinin fiyat analizi!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 14 Eylül tarihinde boğalar ve ayılar arasındaki kararsızlığı gösteren bir şamdan deseni oluşturdu. Yaşanan belirsizlik 15 Eylül’de olumsuz yönde çözüldü, ancak ayılar bu avantajı geliştiremedi. Bu durum satış baskısının daha düşük seviyelerde azaldığını gösterebilir.

Alıcılar, fiyatı 20 günlük EMA seviyesi olan 20,529 doların üzerine çıkararak durumu kurtarmaya çalışabilir. Varsayım gerçekleşirse, BTC/USDT paritesi 22.799 dolardan genel dirence yükselebilir. Ayılar bu seviyeyi savunabilir, ancak boğalar fiyatı bunun üzerine çıkarmayı başarırsa parite 25.211 dolara kadar yükselebilir.

Bu olasılıkların aksine fiyat mevcut seviyeden veya 20 günlük EMA’dan düşerse, duyarlılığın negatif kalacağını ve yatırımcıların rallileri bir satış fırsatı olarak gördüklerinin işareti olabilir. Böyle bir gelişme pariteyi 18.510 dolardaki güçlü desteğe indirebilir. 18.510 dolar ile 17.622 dolar arasındaki bölge, boğalar tarafında ciddi satın almalara yol açabilir. Çünkü bu bölgeyi savunamamak düşüş trendinin bir sonraki ayağını başlatabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 14 Eylül tarihinde destek hattından küçük çaplı artış yaşadı. Ancak boğaların sevinci kısa sürdü. Fiyat, 20 günlük EMA seviyesi olan 1.609 dolardan keskin bir şekilde düştü ve 15 Eylül’de destek çizgisinin altına geriledi. Yaşanan gerilemenin ardından 20 günlük EMA düşmeye başladı ve göreceli güç endeksi (RSI) 39’un altına geriledi, bu durum da kripto para biriminin fiyat hareketinde kontrolün ayılarda olduğunu gösterebilir. Ayrıca satıcılar Ethereum’un fiyatını 1.422 dolara çekti ve bu destek kırılırsa ETH/USDT paritesi 1.280 dolara düşebilir.

Aksine fiyat mevcut seviyeden yükselirse, parite güçlü bir direnç olarak hareket edebilecek olan hareketli ortalamaya geri dönebilir. Boğaların, satış baskısının düşebileceğini önermek için bu engeli aşması gerekebilir.