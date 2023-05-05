Whale Alert'in paylaştığı verilere göre Çarşamba günü bilinmeyen bir adres, bir başka bilinmeyen adrese güncel fiyatlar ile ortalama 450 milyon dolar değerinde 15,544 BTC transfer etti.

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Kripto para piyasası, hafta içerisinde FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarıyla ve hafta içerisindeki gelişmelerin etkisiyle hareketli günler geçirdi. Piyasadaki volatilite de bu süreçte artış gösterdi. Öte yandan piyasadaki bu yüksek volatilite ve yön belirsizliği devam ederken Whale Alert de son günlerde gerçekleşen büyük ölçekli kripto varlık transferlerine işaret etti. Çarşamba günü bilinmeyen bir adres tarafından bir başka bilinmeyen adrese 15,544 BTC transfer edildi.

Bitcoin Balinaları Yeniden Hareketlendi

FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararları ve hafta içinde yaşanan gelişmeler, kripto para piyasasındaki volatilitenin artmasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta boyu kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 27.800 dolar ile 29.300 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise yazının yazıldığı an itibarıyla 1,19 trilyon dolar seviyelerinde.

Öte yandan piyasadaki bu yön belirsizliği devam ederken portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, son günlerde gerçekleşen transferlere işaret etti.

Whale Alert Güncel Verileri Paylaştı

Kripto analiz platformları tarafından paylaşılan güncel verilere göre hafta içerisinde piyasadaki volatilitenin artmasıyla beraber kripto balinalarının aktivitesi de artış gösterdi. Kripto para borsalarında kaydedilen kripto varlık giriş ve çıkışlarında ve bilinmeyen adresler arasında gerçekleştirilen kripto para transferlerinde önemli bir artış kaydedildi.

Whale Alert’in paylaştığı verilere göre Çarşamba günü bilinmeyen bir adres, bir başka bilinmeyen adrese güncel fiyatlar ile ortalama 450 milyon dolar değerinde 15,544 BTC transfer etti.

Öte yandan kripto analiz platformu Santiment’in de geçen hafta yaptığı bir paylaşıma göre portföyünde 100 ile 10.000 adet arasında BTC bulunduran adresler de son haftalarda 64.000’den fazla BTC daha satın aldı.