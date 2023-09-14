Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para işlemlerine ilişkin güncel bilgileri aktaran Whale Alert, gün içerisinde gerçekleşen bir BTC transferine ilişkin verileri paylaştı. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre 4000 adet BTC, tek işlemde bilinmeyen bir cüzdandan bir başka bilinmeyen cüzdana taşındı.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum

Hafta başında çarpıcı bir düşüş kaydederek 25.500 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde yeniden yükselişe geçti ve günün erken saatlerinde değer artışlarına hız kazandırdı. BTC, sabah saatlerinde 26.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Kripto para piyasası, BTC‘nin 26.500 dolar seviyelerine kadar yükselmesi ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Ayrıca sabah saatlerinden bu yana kaydedilen yükselişler ile birlikte BTC‘nin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre yeniden 500 milyar dolar seviyelerini aştı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise 1,04 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Tek İşlemde 4000 BTC’lik Transfer

Son dönemlerde kripto para piyasasındaki volatilitenin artması ile birlikte balina aktivitesinde de önemli bir artış görüldü. Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para işlemlerine ilişkin güncel bilgiler aktaran Whale Alert de gün içerisinde gerçekleşen bir BTC transferine dikkat çekti.

Whale Alert’in paylaştığı verilere göre güncel fiyatlar ile ortalama 105,3 milyon dolar değerinde 4000 adet BTC, gün içerisinde tek işlemde bilinmeyen bir cüzdandan bir başka bir bilinmeyen cüzdana aktarıldı. Analistler, yükselen fiyatlar ve kâr realizasyonları ile birlikte kripto para borsalarındaki kripto varlık girişlerinin artabileceğini ve piyasada yeni bir satış baskısı oluşturabileceğini öne sürse de bilinmeyen bir adrese aktarılan 4000 BTC, henüz herhangi bir kripto para borsasına transfer edilmiş değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.