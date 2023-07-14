Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Tecrübeli Analistten İki Farklı Durum Senaryosu: Bitcoin’de İşler Tersine mi Dönecek?

Tecrübeli Analistten İki Farklı Durum Senaryosu: Bitcoin’de İşler Tersine mi Dönecek?

Özet

  • Kripto para piyasası, dün Ripple davasında çıkan tarihi karar sonrası güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.
  • Bitcoin (BTC), kısa süre içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 31.200 dolar fiyat seviyelerini aştı.
  • Bitcoin'deki son durumu değerlendiren analist, 30.800 dolar fiyat seviyelerine işaret etti ve BTC'nin bu fiyat seviyelerinin altına gerilemesi durumunda piyasada işlerin tersine dönebileceğini öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
17:30
14 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasası, dün Ripple davasında çıkan tarihi karar ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.100 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti ise BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti ve olası senaryolara dikkat çekti.

Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyesini Aştı

Dün Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasının keskin bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Mahkeme kararının duyulmasından hemen sonra yükselişe geçen XRP, oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydederek son 1 yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. XRP, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 0,77 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan XRP’deki çarpıcı yükselişin yanı sıra ADA, SOL ve MATIC’te de %20’leri aşan yüksek oranlarda değer artışları kaydedildi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,25 trilyon doları aştı.

Haftalardır kritik direnç seviyelerini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.000 dolar seviyesini aşmayı başardı ve 31.100 dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan Ethereum (ETH), dün akşam saatlerinde 2000 doların üzerine çıksa da yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 1990 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

BTC’deki Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası güçlü bir yükseliş eğilimi göstermeye devam ederken kripto analisti Michaël van de Poppe de güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara dikkat çekti. Analist, lider kripto para birimi BTC’nin kritik destek seviyelerini koruması durumunda kripto para piyasasının yükselişlere devam edebileceğini ve altcoin’lerde de yüksek oranlı değer artışları kaydetmeye devam edebileceğini öne sürdü.

Öte yandan kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para piyasasında işlerin tersine dönebileceği olası senaryoya da dikkat çekti. BTC’nin yakın vadede 30.800 dolar fiyat seviyelerini koruması gerektiğini belirten analist, aksi durumda Bitcoin‘in bir sonraki destek seviyesine kadar geri çekilerek değer kayıplarına devam edebileceği ve kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçebileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Fiyatının Son 13 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıkmasının Nedeni Belli Oldu!
Bitcoin Fiyatının Son 13 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıkmasının Nedeni Belli Oldu!
Bankacılık Devi JPMorgan’dan Bitcoin Uyarısı! 0,1 Dolarlık Artış 8.600 Dolar Olarak Geri Dönecek!
Bankacılık Devi JPMorgan’dan Bitcoin Uyarısı! 0,1 Dolarlık Artış 8.600 Dolar Olarak Geri Dönecek!
ABD ve Avrupa’nın Ardından ASX’e Avustralya’nın İlk Spot Bitcoin ETF’si İçin Beklenen Başvuru Yapıldı!
ABD ve Avrupa’nın Ardından ASX’e Avustralya’nın İlk Spot Bitcoin ETF’si İçin Beklenen Başvuru Yapıldı!
Saatler İçinde 100 Milyon Doları Aşan BTC Transferi: Bitcoin’de İşler Tersine mi Dönüyor?
Saatler İçinde 100 Milyon Doları Aşan BTC Transferi: Bitcoin’de İşler Tersine mi Dönüyor?
Piyasada Doping Etkisi: Yükselişlerine Hız Kazandıran XRP, Ralliye Devam Edebilecek mi?
Piyasada Doping Etkisi: Yükselişlerine Hız Kazandıran XRP, Ralliye Devam Edebilecek mi?
Bitcoin ve BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: BAİB Üniversitesi Araştırdı!
Bitcoin ve BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: BAİB Üniversitesi Araştırdı!
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Sektör Geneli, Bu Haber Sonrası Düşüşe Geçti!
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Sektör Geneli, Bu Haber Sonrası Düşüşe Geçti!
ABD’li Yatırımcıdan Çarpıcı Bitcoin Tahmini: BTC, Uzun Vadede Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
ABD’li Yatırımcıdan Çarpıcı Bitcoin Tahmini: BTC, Uzun Vadede Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023