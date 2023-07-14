Kripto para piyasası, dün Ripple davasında çıkan tarihi karar ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.100 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti ise BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti ve olası senaryolara dikkat çekti.

Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyesini Aştı

Dün Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasının keskin bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Mahkeme kararının duyulmasından hemen sonra yükselişe geçen XRP, oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydederek son 1 yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. XRP, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 0,77 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan XRP’deki çarpıcı yükselişin yanı sıra ADA, SOL ve MATIC’te de %20’leri aşan yüksek oranlarda değer artışları kaydedildi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,25 trilyon doları aştı.

Haftalardır kritik direnç seviyelerini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.000 dolar seviyesini aşmayı başardı ve 31.100 dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan Ethereum (ETH), dün akşam saatlerinde 2000 doların üzerine çıksa da yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 1990 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

BTC’deki Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası güçlü bir yükseliş eğilimi göstermeye devam ederken kripto analisti Michaël van de Poppe de güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara dikkat çekti. Analist, lider kripto para birimi BTC’nin kritik destek seviyelerini koruması durumunda kripto para piyasasının yükselişlere devam edebileceğini ve altcoin’lerde de yüksek oranlı değer artışları kaydetmeye devam edebileceğini öne sürdü.

Öte yandan kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para piyasasında işlerin tersine dönebileceği olası senaryoya da dikkat çekti. BTC’nin yakın vadede 30.800 dolar fiyat seviyelerini koruması gerektiğini belirten analist, aksi durumda Bitcoin‘in bir sonraki destek seviyesine kadar geri çekilerek değer kayıplarına devam edebileceği ve kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçebileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.