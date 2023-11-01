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Tecrübeli Analist Sevilen Altcoin İçin Alarm Verdi: Düşüş Kaçınılmaz!

Özet

  • Kripto analisti Rekt Capital, Dogecoin'in (DOGE) önemli bir direnç seviyesini aşamadığına dikkat çekerek uyardı.
  • Analist DOGE'nin 0,053 dolar civarındaki desteğe doğru derin bir geri çekilmesini bekliyor.
  • Rekt Capital ayrıca altcoin kralı Ethereum (ETH) ve Fetch.ai'nin FET'i de yorumladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:50
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Rekt Capital, en büyük memecoin Dogecoin’in (DOGE) önemli bir direnç seviyesini aşamamasının ardından derin bir geri çekilmenin eşiğinde olabileceği konusunda uyardı. Analist ayrıca altcoin kralı Ethereum (ETH) ve Fetch.ai (FET) için de güncel görünümü yorumladı.

Analistin Dogecoin İçin Ortaya Koyduğu Düşüş Öngörüsü

Anonim kripto para analisti Rekt Capital, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından Dogecoin‘in geçen hafta yıllardır varlığını koruyan düşen direnç trend çizgisini kıramadığına dikkat çekti. Analiste göre DOGE’nin geçen haftaki fiyat hareketi, memecoin‘in 0,053 dolar civarındaki desteğine düşmek üzere konumlandığını gösteriyor:

Dogecoin için karmaşık bir haftalık kapanış oldu ve ne yazık ki hatalık kapanış kanalın üst direncinin altında gerçekleşti. Bu, DOGE’de kırılımın ertelendiği anlamına geliyor. Bunun gibi önceki haftalık kapanışların ardından fiyat düştü. Eğer DOGE bu kanalın destek trend çizgisinin altına düşmezse yükseliş için hala bir şansı var denilebilir.

Yatırımcının paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında DOGE‘de kanal kırılımını onaylanması için haftalık grafikte 0,07 dolar direncinin aşılması ve fiyatı bu direnç seviyesinin üzerinde kapanış yapması gerekiyor.

Analistin ETH ve FET Yorumu

Dogecoin’in ardından Ethereum‘a bakan Rekt Capital, altcoin kralının fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Analist, Ethereum’un bin 600 dolarlık direncini desteğe dönüştürdükten sonra ralli için hazır göründüğünü belirterek “BTC konsolidasyon aralığından çıktığından beri ETH turuncu destek ve yeşil direnç arasında bir aralık oluşturuyor. Belki de sırada ETH olmalı.” dedi.

Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise merkeziyetsiz makine öğrenimi ağı Fetch.ai‘nin yerel varlığı FET. Rekt Capital, FET’in 0,3633 dolardaki aylık desteğinin üzerinde kalması halinde yükselişin devam edeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

Yüzde 77’lik bir ralli yaptı. Siyah direnç çizgisini tekrar ziyaret etti ve hatta ötesine geçti. FET‘in yükselmesi için siyah direnç çizgisinin destek olarak kalması gerekiyor (sarı daire).

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