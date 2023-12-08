Kripto Para

Tarihi Anlaşma! Bu Ülke Vatandaşlığı Artık Bitcoin ve Tether İle Verecek! 1 Milyon Dolar Yatırana Vatandaşlık!

Özet

  • Tether ile El Salvador arasında yeni bir vatandaşlık programı başlatıldı.
  • 1 Milyon dolarlık Tether veya Bitcoin yatırımı yapanlara El Salvador vatandaşlığının yolu açılacak.
  • Başlatılan programın El Salvador ekonomisine katkı yapması hedefleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

El Salvador, USDT stablecoin ihraççısı Tether ile ortak bir program yürüteceklerini açıkladı. El Salvador Özgürlük Vizesi Programını Benimseme isminde yeni bir program başlatılıyor. Bu girişim, El Salvador’un sosyo-ekonomik yapısını baştan yaratabilir, onu teknoloji, kültür ve toplumsal ilerlemenin bir köprüsü olarak yeniden konumlandırabilir.

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El Salvador Kripto Yatırımcı Vizesi SunacakKripto Paralarda İlerleme Hedefi

Başlatılacak olan bu program, öncelikle yüksek miktarda varlığa sahip bireyleri ülkeye çekmeyi hedefliyormuş gibi görünüyor.

El Salvador Kripto Yatırımcı Vizesi Sunacak

El Salvador gerçekleştirilen bu projeyi benimseyerek uluslararası turizm alanındaki ufkunu yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda geleceğe yatırım görüşüyle teknolojik ve finansal inovasyonda kilit bir ülke olarak yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino bu işbirliği hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı:

El Salvador ile ortaklığımız, bir teknoloji sağlayıcısı olarak Tether için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu girişim, topluluklarda ve şehirlerde finansal özgürlüğü ve yeniliği teşvik etme taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Bölgedeki büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için teknolojik becerilerimizden yararlanmak eşsiz bir fırsat. Bu ortaklıktaki rolümüz, anlamlı bir değişimin başlatılmasında sağlam altyapının kritik öneminin altını çiziyor.

El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Adriana Mira ise şunları belirtti:

Bu işbirliği, ekonomik inovasyon ve kalkınmaya yönelik taahhüdümüz açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. ‘El Salvador Özgürlük Vizesi Programını Benimsemek’, bireylerin ülkemiz için müreffeh bir geleceği aktif olarak şekillendirmeleri için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Kripto Paralarda İlerleme Hedefi

Bahsi geçen bu proje, El Salvador’un 2021 yılında Bitcoin‘i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından gerçekleştiriliyor. Ülkenin bu ilerlemeye yönelik adımı ve ortaya koyduğu vizyon, kripto para birimine olan sadakati ile uyumlu görünüyoer.

Gerçekleştirilen bu hamle, El Salvador nüfusunun büyük bir bölümünün kayıtlı ekonomiye dahil edilmesine, finansal katılımın, okuryazarlığın benimsenmesine, gelişmiş yatırım fırsatlarının ve ekonomik büyümenin önünün açılmasına yardımcı olmuştur.

Programın yasal bir süreci bulunuyor. Bu süreç El Salvador’un ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine dair katkılara destek olmakta. Önemli bir nokta olarak bu programa başvuranların Bitcoin veya USDT cinsinden bir depozito yatırması gerekmekte.

Programa dahil olan kişiler adına daha sonra bu depozito Özgürlük Vizesi ve vatandaşlık için gereken 1 milyon dolarlık yatırımın ödemesinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu yaklaşımın ülkenin ekonomisine de katkı sağlaması hedefleniyor.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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