Tarih de Verildi! 2 Önemli Metrikten Güç Alan Altcoin Kralı Bu Seviyeye Koşuyor!

Özet

  • Bin 950 dolar ile bin 850 dolar arasına düşük volatiliteyle sıkışıp kalan Ethereum'da (ETH) sessizlik yakında bozulabilir.
  • Kripto veri platformu Santiment, ETH'nin birden fazla zincir üzeri metriğinin yükseliş sinyali verdiğini bildirdi.
  • Altcoin kralının Ağustos ayında ya da yeni ay başlamadan önce 2 bin dolar seviyesini aşması bekleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:31
22 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ethereum (ETH) düşük volatilite ile sıkışıp kaldığı dar aralık olan bin 950 dolar ile bin 850 dolar arasında hareketine devam ederken kripto veri platformu Santiment, altcoin kralının birden fazla zincir üzeri metriğinin önemli bir yükseliş hareketinin hızla yaklaşmakta olduğunu bildirdi.

Ethereum’da 2 Metrik Yükselişe İşaret Ediyor

Ethereum için zincir üzeri işlemlerinin kar-zarar oranı, yukarı yönde bir fiyat hareketi olacağını gösteren temel göstergelerden ilki. Şu anda bu metrik pozitif bir bölgede yer alıyor, ancak fiyatta olacak hafif bir düşüş ile yüksek talep ile sonuçlanabilir ve yukarı yönde bir harekete yol açabilir.

Santiment’in pazarlama müdürü Brian Quinlivan, yatırımcıların kar ettikleri zamana kıyasla zararına daha fazla işlem yapmaya başlamalarının fiyatın potansiyel dibe vurduğunu gösterebileceğine dikkat çekti. Şu anda, zincir üzerindeki işlem hacminin kar-zarar oranı hala yatırımcıların karda olduğunu gösteriyor, ancak büyük bir farkla değil. Bu durumdan hareketle ETH fiyatı biraz düşer ve bin 700 dolar ile bin 800 dolar seviyesini yeniden ziyaret edecek olursa gelecek panik satışlarıyla alıcıların piyasaya yönelmeleri beklenebilir.

Ethereum için bir başka yükseliş sinyali ise yüzde 10’un altında olan kripto para borsalarının cüzdan adreslerindeki ETH adeti. Bu, Ethereum yatırımcılarının önemli bir kısmının ETH‘lerini kendi özel cüzdan adreslerinde saklamayı saklamayı tercih ettiğini ve kripto para borsalarında büyük satışların gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Özellikle 2022’nin Eylül ayında Ethereum Blockchain‘inin Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake‘e (PoS) geçişinin ardından, ETH’ye uzun vadeli bir yatırım aracı olarak güven duymaya başlamalarıyla bu durumda artış oldu.

ETH’de Ağustos’ta ya da Ay Sonundan Önce 2 Bin Dolar Geçilebilir

Quinlivan, tüm bu olumlu göstergelerden hareketle Ethereum’un Ağustos ayında ya da yeni ay başlamadan önce 2 bin dolar seviyesini aşabileceğini öne sürdü. Santiment’in pazarlama müdürü ayrıca kripto para piyasasındaki sabrın önemine dikkat çekerek, bu piyasada doğru anı beklemenin çoğu zaman yüksek ödülle sonuçlandığını ekledi.

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