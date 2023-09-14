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  •   Sürpriz Karar! Kripto Para Dünyasının Olay İsimlerine 9 Yıl Ticaret Yasağı Getirildi!

Sürpriz Karar! Kripto Para Dünyasının Olay İsimlerine 9 Yıl Ticaret Yasağı Getirildi!

Özet

  • MAS, 3AC'nin kurucu ortakları Su ve Davies'i düzenlemelere aykırı davrandıkları gerekçesiyle ülkedeki ticari faaliyetlere katılmaktan men etti.
  • 3AC, geçen yıl büyük bir borç kriziyle karşı karşıya kalmış ve iflas başvurusunda bulunmuştu.
  • MAS ayrıca 3AC ve kurucuları hakkında daha fazla soruşturma yürütüldüğünü ve ek kural ihlallerinin tespit edildiğini açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:28
14 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Singapur Para Otoritesi (MAS), iflas eden kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) kurucu ortakları Zhu Su ve Kyle Davies’in 2001 tarihli Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yasası ile Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler (Lisanslama ve İş Yürütme) Yönetmeliklerini (SFR) ihlal ettiklerini bildirdi. MAS hem Su hem Davies’in ülkedeki düzenlenmiş ticari faaliyetlere katılmaktan men etti.

Three Arrows Capital’in (3AC) Kurucu Ortaklarına MAS Engeli

MAS, çöken kripto hedge fonu 3AC’nin kurucu ortakları Zhu Su ve Kyle Davies‘in ülkedeki düzenlenmiş ticari faaliyetlere katılmaktan men etti. MAS’dan yapılan açıklamada Su ve Davies’in 2001 tarihli Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yasası ile Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler (Lisanslama ve İş Yürütme) Yönetmeliklerini (SFR) ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 yıl süreyle ülkede düzenlenmiş ticari faaliyetlerde bulunma yasağı getirdi.

MAS’dan yapılan açıklamada “13 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren PO’lar uyarınca, Zhu ve Davies’in ülkedeki düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmaları ve SFA kapsamındaki herhangi bir sermaye piyasası hizmetleri şirketinin yönetiminde yer almaları, yöneticisi olarak hareket etmeleri veya önemli bir hissedarı olmaları yasaklanmıştır.” denildi.

Bir zamanlar kripto para piyasasındaki en büyük hedge fonlarından biri olan Three Arrows, geçen yıl Terra ekosisteminin çöküşünden sonraki aylarda sıkıntıya girmiş ve Temmuz 2022’de iflas başvurusunda bulunmuştu. O dönemde yayınlanan belgeler hedge fonunun en büyük alacaklılarına 3.5 milyar dolardan fazla borcu bulunduğunu gösteriyordu.

3AC’ye Açılan Diğer Soruşturmalar

MAS, Haziran 2022’de düzenleyici kuruma verdiği yanlış bilgiler nedeniyle 3AC için kınama yayınlamıştı. MAS’dan bugün yapılan açıklama, şirket ve kurucuları hakkında daha fazla soruşturma yürütüldüğü ve Ağustos 2020 ile Ocak 2022 arasında ek kural ihlallerinin tespit edildiğini aktarıldı.

Bu ihlaller, Cheong Jun Yoong Arthur‘un portföy yöneticisi olarak atanması hakkında MAS’a zamanında bildirimde bulunulmaması ve yönetimi altındaki kripto para ve diğer dijital varlık yatırımlarıyla ilişkili riskleri belirlemek, izlemek ve ele almak için bir risk yönetimi çerçevesine sahip olunmaması konularını kapsıyor.

MAS Genel Müdür Yardımcısı Loo Siew Yee yaptığı açıklamada “Fon yöneticilerinin üst yönetiminin, yatırımcıların çıkarlarını korumak için güçlü risk yönetimi tedbirleri uygulaması gerekmektedir. MAS, Zhu ve Davies’in MAS’ın düzenleyici gerekliliklerini açıkça göz ardı etmelerini ve yöneticilerinin görevlerini ihmal etmelerini ciddi bir şekilde ele almaktadır. MAS, bu tür suiistimallerde bulunan üst düzey yöneticileri ayıklamak için harekete geçecektir.” dedi.

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