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Strategy’nin enterprise mNAV oranı 1’in altına inerken şirketin değeri bitcoin varlıklarının gerisine düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy'nin enterprise mNAV oranı 1'in altına indi ve şirketin değeri bitcoin varlıklarının gerisine düştü.
  • 📉 Hisse fiyatı 82 dolara inerken Kasım 2024 zirvesine göre yaklaşık %85 kayıp oluştu.
  • 💰 Şirketin işletme değeri 50,4 milyar dolar, bitcoin varlıklarının değeri ise 60.000 dolar fiyatla 51,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
  • ₿ Piyasa, $BTC odaklı Strategy'yi giderek kapalı uçlu fonlara benzer şekilde fiyatlıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Michael Saylor’ın başkanlığını yürüttüğü Strategy’nin enterprise mNAV oranı 1’in altına geriledi. Bu oran, şirketin toplam işletme değerinin elindeki bitcoin rezervlerine bölünmesiyle hesaplanıyor. Son tablo, piyasanın şirketin tamamına biçtiği değerin, sahip olduğu bitcoinlerin toplam değerinin altına indiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Hisse düşüşü değerlemeyi baskıladı
2 Yeni finansman seçenekleri tartışılıyor
3 Kapalı uçlu fon benzetmesi öne çıktı

Hisse düşüşü değerlemeyi baskıladı

Strategy hissesi yaklaşık 82 dolar seviyesine inerken, Kasım 2024’te görülen zirvenin yaklaşık %85 altında kaldı. Bu düşüşle birlikte şirketin işletme değeri 50,4 milyar dolara geriledi. Bitcoin fiyatının 60.000 dolar olduğu seviyede Strategy’nin elindeki bitcoinlerin toplam değeri ise yaklaşık 51,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mevcut seviyelerde piyasa, şirketin tamamını sahip olduğu bitcoinlerden daha düşük bir değerle fiyatlıyor.

Bu durum, yeni hisse ihracını daha hassas hale getiriyor. Çünkü şirket bu seviyelerde yeni pay satarsa, bilançosundaki varlıkların değerinin altında özkaynak ihraç etmiş olacak. Bu da mevcut hissedarlar açısından sulandırıcı etki anlamına gelebilir.

Yeni finansman seçenekleri tartışılıyor

Enterprise mNAV, dolaşımdaki tüm adi hisselerin piyasa değeri ile toplam borcun, sürekli imtiyazlı payların ve dolar rezervinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan işletme değerinin bitcoin rezervlerine oranlanmasıyla bulunuyor.

Mini sözlük: mNAV, bir şirketin ya da yatırım aracının piyasa değerinin elindeki net varlıklara göre ne kadar primli veya iskontolu işlem gördüğünü gösteren oran olarak kullanılır. Oranın 1’in altına inmesi, piyasa değerinin temel varlıkların toplam değerinin gerisine düştüğünü gösterir.

Şirketin yeni hisse çıkarma imkanı teknik olarak sürüyor. Ancak son dönemde yapılan bazı bitcoin alımlarının adi hissedarlar üzerinde sulandırıcı etki yarattığı yönündeki eleştiriler nedeniyle, benzer bir adımın yeniden tepki çekebileceği değerlendiriliyor.

Kapalı uçlu fon benzetmesi öne çıktı

Piyasadaki temel kaygı, Strategy’nin giderek faaliyet gösteren bir yazılım şirketinden çok kapalı uçlu bir fona benzer şekilde fiyatlanmaya başlaması. Geçmişte Grayscale Bitcoin Trust gibi benzer araçlar, güçlü talep dönemlerinde varlık değerlerinin üzerinde işlem görmüş, yatırımcı ilgisi zayıfladığında ise kalıcı iskonto ile karşı karşıya kalmıştı.

Kapalı uçlu yapılarda bu iskontonun kapanması çoğu zaman zorlaşıyor. Bunun temel nedeni, pay fiyatı ile dayanak varlık değeri arasında denge kuracak etkili bir geri alım ya da itfa mekanizmasının bulunmaması.

Strategy, geleneksel kapalı uçlu yapılardan farklı olarak borç veya özkaynak ihracı, menkul kıymetlerin geri alımı ya da yeniden finansmanı, yazılım faaliyetlerinden nakit akışı üretimi ve sermaye yapısının aktif yönetimi gibi araçlara sahip bulunuyor.

Buna karşın Strategy’nin pasif bir yatırım aracı olmadığı vurgulanıyor. Şirketin yazılım işinden nakit akışı yaratabilmesi, borçlanma ve sermaye yapısını aktif biçimde yönetebilmesi, onu klasik kapalı uçlu yapılardan ayıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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