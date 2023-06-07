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Kripto para piyasaları ilk dönemlerinde sadece forumlardaki normal insanlar tarafından tartışılıyordu. Ancak bu değişti. Birkaç yıldır dev yatırım şirketlerinin, ünlü milyarderlerin gündeminde yer ediniyor. Soros Fund Management CEO’su kısa süre önce kripto paralarda yaşanan son dalgalanmayı ele aldı ve bazı çıkarımlarda bulundu.

Soros ve Kripto Paralar

Soros Fon Yönetimi CEO’su Dawn Fitzpatrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun uzun süren ayı piyasalarının ortasında Binance ve Coinbase’e dava açması da dahil olmak üzere son zamanlarda yaşanan olumsuzluklara rağmen iyimser. Bloomberg yatırım zirvesi sırasında Fitzpatrick kriptonun hiçbir yere gitmeyeceğini ve kalıcı olduğunu söyledi.

Ancak son yaşanan gerilemenin TradFi için büyük bir fırsat olduğunun da altını çizdi.

“Yaşananlar açıkça bir gerileme. Ancak şu anda bunun, yerleşik finans firmalarının liderliği ele geçirmesi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.”

Fitzpatrick, yatırımcıların bazı platformlara olan güveni azaldıkça, yerleşik finans firmalarının yönetimi devralmasını beklediğini söyledi. Ayrıca, geleneksel kurumlar “müşteri varlıklarını” düzgün bir şekilde ayırdıkça, ortalama tüketicilerin ve traderların böyle bir değişimden muhtemelen fayda sağlayacağını ima etti.

Kripto Paralar Yanlış Yönetildi

Merkezileşme ve merkeziyetsizliğin merkezi şirketler tarafından inşa edilişi. Tam bir tezat ve dışarıdan bakanlar için fazlasıyla gülünç. Fitzpatrick, kripto gelişiminin bu noktaya kadar kısmen yanlış yönetildiğini söyledi.

“Özellikle son birkaç günün manşetlerine bakılırsa, bu kripto yerel platformlarının odada bir yetişkinin bulunmasından fayda sağlayacağı açık. Müşteri varlıklarına nasıl davrandığınızla ilgili uzun süredir devam eden ve basit normlar var.”

SEC, Binance borsasının açık biçimde müşterilere yalan söylediğini ve sermayeyi CEO’sunun sahip olduğu ayrı yatırım fonlarına yanlış yönlendirdiğini iddia ederken, ajans Coinbase’e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla dava açıyor. İki dava arasındaki en büyük fark Binance borsasına daha ağır suçlamalar yöneltiliyor oluşudur.

FTX ve LUNA çöküşleri sırasında “bize güvenin” açıklamalarının hiçbir işe yaramadığını gördük. Belki de böylesine büyük depremlerin ardından dev kripto şirketlerinin genel denetim ve kurallara tabi olmaya başladığını görebiliriz.