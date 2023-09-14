Sonunda! Bitcoin’de (BTC) Pozitif Gelişmeler! Belirsizlik Sürecek Mi?

Özet

  • Bitcoin Net Taker Hacmi son zamanlarda olumlu bir yönde artmıştır, bu da alıcıların piyasada daha fazla etkin olduğunu gösterebilir.
  • Net alıcı hacmi pozitif bir değere sahipse, alıcıların satın alma hacmi satıcıların satış hacminden büyük olur ve bu yükseliş işareti olarak kabul edilir.
  • Ancak fiyat konsolide olurken Net Alıcı Hacmi artarken, analistler fiyatın ya limit satıcılarının kontrolünde olduğunu ya da yakında büyük bir hareket yaşanabileceğini belirtiyorlar.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
02:00
14 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Elde edilen son veriler Bitcoin Net Taker Hacminin son zamanlarda önemli ölçüde olumluya döndüğünü gösteriyor. Bu durum token için yükseliş sinyali olabilecek bir işaret olabilir. CryptoQuant Hollanda Topluluk Yöneticisi Maartunn yeni bir gönderide, piyasada satın alma faaliyetlerinin gerçekleştiğine dikkat çekti. Buradaki ilgili gösterge, Bitcoin alım ve alıcı satış hacimleri arasındaki farkı ölçen net alıcı hacmidir.

Bitcoin’de Kritik Metrik!

Belirtilen ölçüm pozitif bir değere sahip olduğunda alıcının satın alma hacmi, alıcının mevcut satış hacminden daha büyük olur. Ayrıca yatırımcıların token’ı satın almak için spot fiyattan daha fazlasını ödemeye istekli olduklarını gösterebilir. Bu nedenle piyasanın çoğunluğu yükseliş eğiliminde.

Öte yandan negatif değerler BTC sektöründe hakim gücün düşüş zihniyeti olduğunu, zira holder’ların kripto paraları daha düşük bir fiyattan satmaya istekli olduklarını gösterebilir. Grafiklere göre Bitcoin Net Alıcı Hacmi, birkaç gün önce 25.000 dolar seviyesine doğru düşüş gerçekleştiğinde negatif bir değere sahipti. Ancak çok geçmeden gösterge yükseliş kaydetti ve pozitif bölgeye girdi.

Bitcoin’de Analist Görüşü!

Yükseliş zihniyetine doğru bu geçişle birlikte BTC spot fiyatı 26.000 dolar seviyesinin altında keskin bir toparlanma gözlemledi. Grafik, metriğin değerinin volatiliteden bu yana yalnızca daha pozitif bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor ve bu da şu anda önemli bir satın almanın gerçekleşebileceğine işaret edebilir.

Ancak fiyat bu gerçekleşirken yalnızca yanlara doğru konsolide oldu. Bunun ne anlama gelebileceği konusunda analist, “ya limit satıcıları kontrolü ele alıyor, ya da bu şey yakında patlayacak” ifadelerini kullandı. Geçen ayki Grayscale rallisinde başlangıçta göstergede keskin bir yükseliş görüldüğünden, Net Alıcı Hacmi değerlerinin düşme işaretleri dikkat etmeye değer olabilir. Daha sonra çok geçmeden metrik aşağı doğru kaymaya başladı ve token’ın geri çekilmesine neden oldu. Birkaç gün önce başka bir analist ise madencilerin spot borsalara önemli miktarda para yatırdığını gösteren bir grafik paylaşmıştı.

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