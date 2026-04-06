Son Dakika: Trump’ın 6 Nisan açıklamaları ve Bitcoin (BTC) yükselişi

Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada yeniden 70 bin doları geri almak üzere ve altcoinlerde kazançlar yüzde 5’i aştı. Kripto para yatırımcıları ateşkes umuduyla iştahlansa da İran’ın teklife verdiği cevapta çok fazla talep var. Trump kısa süre önce bu konuda yeni açıklamalar yaptı ve gün boyu açıklamalarını göreceğiz.

Trump’ın açıklamaları

Açıklamaların ardından Trump yazı hazırlandığı sırada soru-cevap aşamasına geçti. Yeni bir son tarih olmayacağını söyleyen Trump Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03:00’da sürenin dolacağını yineledi. Süre dolduğunda altyapıya yapılacak büyük saldırıların savaş suçunu oluşturmayacağını söylemişti bu kendisine sorulduğunda “çünkü onlar hayvan” cevabını verdi.

“Şu anda çekilebiliriz, ama ben bu işi bitirmek istiyorum. NATO utanmalı. Umarım bu iş çabucak biter. İran halkı, kendileri için güvenli olduğunda rejime karşı savaşacak. Elinde birkaç füze ve insansız hava aracı kaldı. Çok kızgınım, bunun bedelini ağır ödeyecekler. Silahların protestoculara verilmesi gerekiyordu, ancak belirli bir grup insan onları elinde tuttu. MAGA’yı kaybetmiyorum, MAGA yaptıklarımı seviyor. Amerikan halkı bizim kazanmamızı ve eve dönmemizi istiyor. İran boyun eğmezse, köprüleri ve elektrik santralleri kalmayacak. Sadece pes etmek istemiyorlar. ABD’nin müzakere ettiği kişiler makul ve o kadar radikalleşmemiş. Bazı şeyleri yaparlarsa savaş çabuk bitebilir. İran’ın teklifi önemli bir adım, ancak yeterli değil.”

Yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Bu süre bir daha uzatılmayacak. Herhangi bir ateşkes anlaşması imzalamadık. İran ateşkes istiyor çünkü yok ediliyorlar. Onlara şans verdim, ama onlar bu şansı değerlendirmediler. Rejim değişikliği oldu bunlar daha ılımlılar. Witkoff ve Kushner görüşüyor. Başkan Yardımcısı Vance yüz yüze bir toplantıya katılabilir. Vance, Pakistanlı arabulucularla görüşmeye devam ediyor.”

BTC anlaşma ihtimaline karşı 70 bin dolara yaklaştı ancak Trump’ın “onlar hayvan” yani bu yüzden savaş suçu diye bir şey yok demesi ateşkes çabalarını suya düşürebilir. Bu tarz sert açıklamalar sürecin pek Trump’ın istediği gibi ilerlemediğini gösteriyor olabilir.