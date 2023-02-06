Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son DAKİKA! Kriptoda Herkes Bu Haberi Bekliyordu! Ayın Haberi, Sonunda Başardılar!

Son DAKİKA! Kriptoda Herkes Bu Haberi Bekliyordu! Ayın Haberi, Sonunda Başardılar!

Kripto para yatırımcıları bu haberi bekliyordu. Resmi duyurunun da yakında yapılması umuluyor. Piyasalar hızla yükselebilir.
20:52
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX çöküşü kripto para piyasaları için büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Ardından Genesis iflas etti. Tüm bunlar Bitcoin’in 15.500 dolara giden yolculuğunun en temel sebepleriydi. Piyasa Genesis iflasını önceden fiyatladığı için resmi duyuru ciddi bir düşüşe neden olmadı. Ancak bu haber devasa bir yükselişin yakıtı olabilir. Ama nasıl?

Kripto Para Son Dakika

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Digital Currency Group (DCG) ve iflas eden Genesis iştirakleri, firmanın ana alacaklılarından oluşan bir grupla yeniden yapılandırma planının şartları üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Söz konusu kişi, Genesis’in 11. Bölüm iflas korumasına girmesine neden olan bazı önemli sorunları çözmeye başlayan anlaşmanın, Genesis kredi defterinin kapatılmasının yanı sıra iflas eden Genesis kuruluşlarının satışını da içerdiğini söyledi. Söz konusu kişi, şartnamenin DCG’nin Genesis’ten 500 milyon dolar nakit ve yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) borç aldığı ödenmemiş kredilerin yeniden finanse edilmesini de içerdiğini de söyledi.

Kaynak DCG’nin yayın organı CoinDesk olduğu için anlaşmaya kesin gözüyle bakılıyor. Bitcoin fiyatı ise 23.050 dolarda bulunuyor. Anlaşmanın resmen ilanı halinde Bitcoin cephesinde daha fazla yükseliş görmemiz olasıdır.

Genesis Kripto Paralar

Sızıntının kaynağına göre önerilen anlaşmanın Gemini Earn müşterilerini de kapsaması bekleniyor. Genesis’in borç verme kolu, kripto borsası FTX‘in çöküşünün ardından para çekme işlemlerini girdiği darboğaz nedeniyle durdurmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ay, Genesis‘in kredi veren işletmeleri New York’ta iflas koruması için başvuruda bulundu.

23 Ocak’ta Genesis’in avukatları, New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi Yargıcı Sean H. Lane’e bir duruşmada, kısa süre içinde alacaklılarla anlaşmaya varacaklarını söyledi. Nisan ayı sonuna kadar iflas sürecinden çıkmayı vadeden Genesis önümüzdeki haftalarda elle tutulur bir sonuca ulaşmak zorunda. Genesis ve DCG konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da CoinDesk’in bu sızıntıyı duyurması gelişmenin gerçek olma ihtimalini artırıyor.

Hali hazırda en büyük kripto para şirketlerini çatısı altında bulunduran DCG bu süreci atlatamadığı taktirde varlıklarını satmak zorunda kalacak. Grayscale tarafından tutulan milyarlarca dolarlık Bitcoin dahil müşterilere iade edilecek bakiyelerin piyasalarda oluşturacağı kaos havası FTX çöküşünden daha büyük olabilir. DCG’nin kaderi de bu anlaşmaya bağlı olduğu için bir anlaşmaya varılması umuluyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Analist O Altcoin İçin Uyardı: Sakın Şimdi Satmayın, Hızla Yükselecek!
Analist O Altcoin İçin Uyardı: Sakın Şimdi Satmayın, Hızla Yükselecek!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Bitcoin’de Orası El Yakıyor! Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Bitcoin’de Orası El Yakıyor! Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi Bitcoin İçin İkinci Uyarı Geldi: O Rakam Geliyor Ama…
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi Bitcoin İçin İkinci Uyarı Geldi: O Rakam Geliyor Ama…
Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!
Dev Kripto Para Şirketi Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Hayra Alamet Değil!
Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Hiç Bu Kadar İddialı Olmamıştı! Ünlü İsim Altcoin Projesini Savundu: Hayatta Kalacak!
Hiç Bu Kadar İddialı Olmamıştı! Ünlü İsim Altcoin Projesini Savundu: Hayatta Kalacak!
Bu 5 Altcoin İçin 11 İşlem Çifti Listeden Kaldırılıyor! Binance Az Önce Duyurdu!
Bu 5 Altcoin İçin 11 İşlem Çifti Listeden Kaldırılıyor! Binance Az Önce Duyurdu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Güncel NFT Haberleri
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023