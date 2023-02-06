Kripto para yatırımcıları bu haberi bekliyordu. Resmi duyurunun da yakında yapılması umuluyor. Piyasalar hızla yükselebilir.

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FTX çöküşü kripto para piyasaları için büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Ardından Genesis iflas etti. Tüm bunlar Bitcoin’in 15.500 dolara giden yolculuğunun en temel sebepleriydi. Piyasa Genesis iflasını önceden fiyatladığı için resmi duyuru ciddi bir düşüşe neden olmadı. Ancak bu haber devasa bir yükselişin yakıtı olabilir. Ama nasıl?

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Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Digital Currency Group (DCG) ve iflas eden Genesis iştirakleri, firmanın ana alacaklılarından oluşan bir grupla yeniden yapılandırma planının şartları üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Söz konusu kişi, Genesis’in 11. Bölüm iflas korumasına girmesine neden olan bazı önemli sorunları çözmeye başlayan anlaşmanın, Genesis kredi defterinin kapatılmasının yanı sıra iflas eden Genesis kuruluşlarının satışını da içerdiğini söyledi. Söz konusu kişi, şartnamenin DCG’nin Genesis’ten 500 milyon dolar nakit ve yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) borç aldığı ödenmemiş kredilerin yeniden finanse edilmesini de içerdiğini de söyledi.

Kaynak DCG’nin yayın organı CoinDesk olduğu için anlaşmaya kesin gözüyle bakılıyor. Bitcoin fiyatı ise 23.050 dolarda bulunuyor. Anlaşmanın resmen ilanı halinde Bitcoin cephesinde daha fazla yükseliş görmemiz olasıdır.

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Sızıntının kaynağına göre önerilen anlaşmanın Gemini Earn müşterilerini de kapsaması bekleniyor. Genesis’in borç verme kolu, kripto borsası FTX‘in çöküşünün ardından para çekme işlemlerini girdiği darboğaz nedeniyle durdurmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ay, Genesis‘in kredi veren işletmeleri New York’ta iflas koruması için başvuruda bulundu.

23 Ocak’ta Genesis’in avukatları, New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi Yargıcı Sean H. Lane’e bir duruşmada, kısa süre içinde alacaklılarla anlaşmaya varacaklarını söyledi. Nisan ayı sonuna kadar iflas sürecinden çıkmayı vadeden Genesis önümüzdeki haftalarda elle tutulur bir sonuca ulaşmak zorunda. Genesis ve DCG konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da CoinDesk’in bu sızıntıyı duyurması gelişmenin gerçek olma ihtimalini artırıyor.

Hali hazırda en büyük kripto para şirketlerini çatısı altında bulunduran DCG bu süreci atlatamadığı taktirde varlıklarını satmak zorunda kalacak. Grayscale tarafından tutulan milyarlarca dolarlık Bitcoin dahil müşterilere iade edilecek bakiyelerin piyasalarda oluşturacağı kaos havası FTX çöküşünden daha büyük olabilir. DCG’nin kaderi de bu anlaşmaya bağlı olduğu için bir anlaşmaya varılması umuluyor.