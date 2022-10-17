Kripto paraların küresel çapta düzenlenmesi imkansız olarak nitelendirilirken, bazı ülkeler kendi regülasyon yasalarını hayata geçirmek için adımlar atıyor.

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Kripto paraların küresel çapta düzenlenmesi imkansız olarak nitelendirilirken, bazı ülkeler kendi regülasyon yasalarını hayata geçirmek için adımlar atıyor.

‘Kripto Para Zirvesi’: Kamu ve Özel Sektör Buluşuyor!

Kripto para sektöründeki regülasyon tartışmaları sürerken, Türkiye’de dijital varlıkların düzenlenmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Ankara’da kamu ile özel sektör Kripto Para Zirvesi’nde buluşacak. Sektördeki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, yüksek volatilitenin temel sorunlardan biri olarak görüldüğü piyasaya manipülasyona izin vermeyecek şekilde düzenleme getirilmesi öngörülüyor. Üç ana temaya odaklanacak zirvenin ilk bölümünde “dijital para”, ikinci bölümünde “dijital finans ve fintech”, üçüncü bölümünde ise “dijital ekonomi” konuları ele alınacak.

Kripto paraların faydaları ve riskleri konusunda farklı adım atan ülkeler, merkez bankası dijital para birimleri çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye’de de bir yandan dijital Türk Lirası için çalışmalar sürerken, diğer yandan da kripto para piyasalarına düzenleme getirecek “Kripto Para Yasası” taslağıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda Meclis’e getirilmesi beklenen düzenleme kapsamında kripto para konusundaki son gelişmeler Ankara’da masaya yatırılacak. Kamu ile özel sektör, 3 Kasım’da “Dijital Para Zirvesi”nde bir araya gelecek.

Zirvenin Odak Noktası, Önem Teşkil Ediyor!

Söz konusu zirvede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan üst düzey isimler yer alacak. Uzmanlara göre, düzenlemelerde nasıl iyileştirmeler yapılabileceği gibi konuların odak noktası olması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’nin küresel kripto pazarındaki olumsuzluklardan nasıl daha az etkilenebileceği de ele alınacak. Zirveye katılanlar ise, bu alandaki önemli isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden yararlanabilecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Ekim’de İstanbul Üniversitesi’nde Blockchain Zirvesi gerçekleştirecek. Son zamanlarda Kripto para birimlerine dair farklı açıklamalarıyla sektörün gündeminde yer alan Ak Parti’den blockchain teknolojisine ilişkin yeni bir hamle geldi. Ak Parti Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 21 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans salonunda Blockchain Zirvesi yapılacağını ve bu zirveye Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bildirildi.