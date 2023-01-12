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  •   Son DAKİKA! Kripto Paralar Tehlike Altında! 3 Milyar Dolarlık Kara Delik!

Son DAKİKA! Kripto Paralar Tehlike Altında! 3 Milyar Dolarlık Kara Delik!

Genesis cephesinde yeni gelişme, ciddi miktarda borç var ve satışlar başlarsa piyasa kötü etkilenebilir.
16:13
12 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları son yaşanan yükselişe rağmen kafasında bir “acaba” ile güne devam ediyordu. Bugün Genesis cephesiyle alakalı yeni bir son dakika bilgisi paylaşıldı. 900 milyon dolarlık Gemini müşteri alacaklılarının yanı sıra Genesis’in çok daha fazla borcu olduğu zaten tahmin ediliyordu. Son FT raporu bize kara deliğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Kripto Paralar Düşebilir

Genesis veya DCG’nin yapacağı satışlarla kripto paralar ciddi kayıplar yaşayabilir. Kripto komisyoncusu Genesis’in alacaklılara 3 milyar dolardan fazla borcu olması, konuya aşina kişilere göre, sahibi Digital Currency Group’u para toplamak için büyük girişim portföyündeki varlıkları satmaya sevk ediyor. Kripto medya kuruluşu CoinDesk ve yatırım yöneticisi Grayscale’i kontrol eden bir holding olan DCG, Genesis biriminin Kasım ayında FTX’in çöküşüyle yanlış yönlendirilmesinin ardından taze nakit toplamaya çalışıyor.

Konuya aşina olan kişilere göre DCG, çabalarının bir parçası olarak, en az 35 ülkede borsalar, bankalar ve saklama kuruluşları gibi kripto ile ilgili 200 projeyi içeren ve yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olan girişim sermayesi varlıklarının bir kısmını elden çıkarmayı düşünüyor. Genesis’in alacaklılara olan ve ölçeği daha önce bildirilmeyen borçları, kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından grup mücadele ederken dış finansman arayışı ilgi çekmeyen Connecticut merkezli DCG için kaynak yaratma görevinin büyüklüğünün altını çiziyor. DCG’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Genesis, kripto piyasasındaki en büyük borç verenlerden biriydi ve müşterilerin yüksek getiri karşılığında madeni paralarını ödünç vermelerine olanak tanıyordu. Ancak, FTX’in patlamasının ardından Kasım ayında müşteri para çekme işlemlerini durdurdu ve “benzeri görülmemiş piyasa kargaşasını” suçladı.

Büyük İflas Kapıda Olabilir

Genesis zor durumda ve bir çözüm yolu bulmak için yatırım bankası Moelis’i işe aldı. DCG CEO’su Barry Silbert Salı günü hissedarlara yaptığı açıklamada, grubun Genesis’teki işgücünün yüzde 30’unu azalttığını ve yakın zamanda maliyetleri düşürmek amacıyla varlık yönetimi işini kapattığını söyledi. Ayrıca DCG’nin Genesis için iflas veya farklı bir çözüm noktasında karar alma yetkilisinin (borç aldığı için) olmadığını da söyledi.

Genesis’in borçları arasında Gemini müşterilerine 900 milyon dolar, Hollanda borsası Bitvavo’ya 280 milyon avro ve ayrıca kripto tasarruf şirketi Donut’un müşterilerine ait bakiyeler de yer alıyor. Genesis’in 50 gündür çözüm bulamadığı bu problem artık iflas ihtimalinin arttığını gösteriyor. Eğer Genesis iflas eder ve bu yangın Grayscale gibi devlere (ikisinin de çatı şirketi DCG’dir) sıçrarsa milyarlarca dolarlık kripto paranın aniden piyasalara boşaltıldığını görebiliriz.

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