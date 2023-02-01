Tüm dünyanın gözü kulağı bu açıklamadaydı. FED başkanı Jerome Powell yılın ilk faiz kararının ardından açıklamalarda bulunmak için basının karşısında.

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FED başkanı Powell bu yazı yazıldığı sırada açıklamalarına başladı. 2023 yılının ilk FED kararı açıklandı. Kripto paralara yatırım yapanların açıklamalar gerçekleşirken ve açıklamanın ardından yaşanılabilecek aşırı hareketli döneme hazırlıklı olmaları kendileri adına faydalı olabilir. Peki yılın ilk FED toplantısında Powell, tüm dünyanın ekonomisini etkileyebilecek ne gibi konulardan bahsediyor? İşte detaylar.

Powell Açıklama Yapıyor

Haberin hazırlandığı sırada FED başkanı Jerome Powell tüm dünya ekonomisini 2023 yılında ve daha sonrasında ciddi şekilde etkileyebilecek bazı açıklamalarda bulunuyor. Yapacağı açıklamalar 2023 yılında gerçekleşecek olan diğer Fed toplantısına kadar yatırımcıların fikir ve düşüncelerinin şekillenmesi konusunda bir yol gösterici olabilir. Konuşma, sadece bununla sınırlı kalmayıp önümüzdeki dönemler hakkında da yatırımcılara yol gösterebilir. Saat 22:30’da başlayan konuşmanın piyasa üzerinde de büyük etkileri olabilir. Yatırımcılar her zaman bu gibi durumlara karşı tedbirli olmalı ve önlemlerini almalılar. Konuşmada geçen önemli konuları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.

22:00’da yapılan açıklamaya göre Fed 25bp faiz artışı kararını oybirliği ile aldı. Powell tarafından yapılacak yılın ilk açıklamasının geçtiğimiz yıl kadar sert olmaması bekleniliyor ve bu durum şimdiye kadar gerçekleşen şahin duruşun tersi bir görünüşün habercisi olabilir.

İşte Powell’ın açıklamalarından önemli başlıklar:

22:30 Powell konuşmaya başladı.

Fed %2’lik enflasyon hedefine ulaşma konusunda kararlı.

Geçtiğimiz yıl güçlü adımlar attık. Hızlı sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Çok yol kat ettik, ancak tam etki henüz hissedilmedi. Yapacak daha çok işimiz var.

Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşmak için gerekli artışlar devam edecek. Kısıtlayıcı duruşumuzu bir süre daha sürdürmek zorunda kalacağımız neredeyse kesin. Geçen yıl ekonomi önemli ölçüde yavaşladı. Tüketici harcamaları düşük bir hızda genişliyor gibi görünüyor.

Enflasyon hedefin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Enflasyon son üç ayda yavaşladı, bu memnuniyet verici bir değişiklik. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin olmak için önemli ölçüde daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak.

Odak noktamız daha geniş finansal koşullardaki uzun vadeli değişikliklerdir. Politika oluştururken finansal koşulları ve diğer faktörleri dikkate alacağız.

Konut hizmetleri enflasyonunun yükselmeye devam etmesini ve ardından düşmesini bekliyoruz. Ancak henüz konut dışındaki temel hizmetlerde dezenflasyon görmedik.

Güçlü bir işgücü piyasası ile birlikte dezenflasyonist bir sürecin devam ettiğini görmek cesaret verici. Ortalama saatlik kazançlar yüksek seviyelerden geriledi ancak oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor.

Henüz nihai faiz konusunda bir karar vermedik, şimdi ile mart arasında verilere bakacağız. Aşırı sıkılaşma istemeyiz, ancak bize yardımcı olacak araçlarımız var. Enflasyona karşı zafer ilan etmek için erken. Konut hariç temel hizmetler enflasyona tabidir. Oran hala %4’tür.

Enflasyonun tüm yönleriyle düştüğünü görene kadar yapacak çok işimiz var. İlk kez deflasyonist bir sürecin başladığını ilan edebiliriz. Konut piyasasında dezenflasyon bekliyoruz. Konut dışındaki temel hizmetlerde yakında dezenflasyonist bir süreç görmeyi bekliyoruz, ancak bunu henüz görmedik.

Uygun kısıtlayıcı duruşa ulaşmak için birkaç faiz artışından daha bahsediyoruz.

Reel faizler artık getiri eğrisi boyunca yükseliyor. Politika kısıtlayıcı ve ne kadarının çok kısıtlayıcı olduğunu belirlemek zor.

Hamleler arasında duraklama yapmak komitenin tartıştığı bir konu değil.

Daha önce her iki toplantıda bir faiz artırımı normdu, ancak önümüzdeki yola henüz karar vermedik. Duraklama, Fed’in şu anda karar verme noktasında olduğu bir şey değil.

3 aylık çekirdek enflasyon ölçütü şu anda oldukça düşük. Genel olarak, bence işgücü piyasası daha dengeli hale gelmedikçe %2 enflasyona dönüş sürdürülebilir olmayacaktır.

Finansal piyasaların işi bizden çok farklı, bizim odak noktamız enflasyonu düşürmek. Mal enflasyonu oldukça hızlı bir şekilde düştü. Bu standart bir iş döngüsü değil, benzersiz ve tahminlerimizde kesinliğe sahip olamayız.

Benim ve meslektaşlarımın tahminlerine göre bu yıl faiz indirimi uygun olmayacak. Enflasyon daha hızlı düşerse, bunu fark dikkate alacağız.

Piyasalar enflasyonun bizden daha hızlı düşmesini bekliyor. Büyümenin devam ettiğini, resesyon olmadığını ve enflasyonun yavaşça düştüğünü görüyoruz.

Ücret-fiyat sarmalına dair işaretler görmüyorum, ancak bunu gördüğünüzde artık çok geçtir. Bunun olmasına izin veremeyiz.

Aralık ayından bu yana finansal koşullar büyük ölçüde değişmedi. Piyasaların uygulamakta olduğumuz sıkılaştırmayı yansıtması önemlidir.

Toplantı sona erdi.

Fed ve Kripto Paralar

Tüm dünyaca yakından takip edilen FED kararları dünya ekonomisinin yanı sıra kripto paraları da fazlasıyla ilgilendiriyor ve bu geçmişte de çok net bir şekilde görüldü. 2022 yılının Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olaylarını da göz önünde bulundurduğumuzda Ocak ayına kadar süren düşüşün en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir.

FED’in ardı ardına gelen yüksek faiz kararları ve ekonomik sıkılaşma politikası Amerikan dolarının değerinin artmasına ve yatırım araçlarının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Haberin hazırlandığı saat itibariyle Bitcoin günlerdir kırmaya çalıştığı 23.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak adına mücadelesine devam ediyordu. Toplantı bittiğinde ise Bitcoin 23.431 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.