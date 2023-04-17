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  •   Son Dakika! Çinli Dev Bu Altcoinle Ortaklık Kurdu! Kriptonun Fiyatı Uçtu! Hedef Net!

Son Dakika! Çinli Dev Bu Altcoinle Ortaklık Kurdu! Kriptonun Fiyatı Uçtu! Hedef Net!

Son zamanlarda yapay zeka sebebiyle artan fiyat şimdi de Çinli ortağının desteğiyle yükseliyor.
18:31
17 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün Bitcoin cephesinde düşüş hakim ancak altcoinler özelinde gelen haberler volatiliteyi katlıyor. Çinli teknoloji devi Binance borsasında da işlem gören popüler bir altcoinle anlaşma yaptı. Daha önce Avalanche’ın Amazon ortaklığı büyük bir ralliyi beraberinde getirmişti. Yine benzer bir haber fakat bu sefer Avalanche değil.

Injective (INJ) Neden Yükseliyor?

Küresel teknoloji şirketi Tencent’in bulut işletmesi Tencent Cloud, Injective’deki geliştiricileri desteklemek için popüler altcoinle ortaklık kurdu. Bu işbirliği, Injective Global Virtual Hackathon’daki geliştiricilerden başlayarak Injective ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Tencent Cloud’un desteği, Injective hackathon’unda kazananlara birinci sınıf bulut altyapısına erişim sağlayarak fikirlerini hızla hayata geçirmelerine olanak tanıyacak.

Tencent Cloud, dünya çapında lider bir bulut hizmetleri sağlayıcısıdır. Tencent Cloud, Çin’de en yaygın kullanılan iletişim ve sosyal hizmetler olan QQ & WeChat gibi ürünlere sahip olmasıyla bilinen, dünya lideri bir internet ve teknoloji şirketi olan Tencent’in çatısı altında yer almaktadır. Tencent Cloud, kurumlara ve startup’lara güvenli, esnek ve ölçeklenebilir ürünler yaratmak için kullanabilecekleri istikrarlı ve güvenli altyapı, üst katman çözümleri ve kapsamlı bulut hizmetleri sağlar. Küresel kaynak ağı ve ürün araçları, rekabet avantajı sunarken kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

10 Nisan 2023’te başlatılan Injective Global Virtual Hackathon, DeFi ve Web3 finans ile ilgilenen büyük geliştiricileri kendine çeken bir etkinlikti. Bu hackathon, Injective üzerinde yenilikçi dApp’ler başlatmak ve yeni nesil DeFi’nin potansiyelini sergilemek için en parlak beyinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Tencent Cloud ve Injective arasındaki bu işbirliği, Web3 ekosistemine yönelik artan ilginin bir kanıtıdır. Geçtiğimiz aylarda Tencent Cloud, geliştiricilere çok çeşitli altyapı, yüksek performanslı ürünler ve kullanıma hazır yazılım geliştirme kitleri ile çok sayıda teklif sundu.

INJ Coin Fiyatı

Popüler altcoin zaten yapay zeka coşkusundan dolayı önemli ölçüde değer kazanmıştı. Son ortaklıkla birlikte fiyat 10 dolar sınırına dayandı. Dakikalar önce 9,97 dolara ulaştıktan sonra minik bir düşüş yaşadı. Birçok altcoin Alibaba, Google Cloud, Tencent ve Amazon gibi şirketlerle ortaklıklar açıkladı. Bu durum pek dikkat çekmese de bir bütün olarak incelendiğinde kripto paralara artan ilgiyi yansıtıyor. Web3 anlatısının geleceğine inanan devasa teknoloji şirketleri bu alandaki çalışmaların ağırlıklı olarak kripto şirketleri tarafından yapıldığını da görüyor. Elbette bu kripto şirketleriyle onları yakın iş birliğine itiyor.

INJ Coin fiyatı eğer 10,07 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse 14 ve 16,57 dolar seviyelerini hedefleyebilir.

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