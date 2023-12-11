Son Dakika: Binance Şimdi de ACE Coin’i Duyurdu

İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Binance geçtiğimiz ay zorlu günler yaşadı ancak yeni CEO’su ile yoluna tam gaz devam ediyor. Şimdi de Binance Launchpool’daki 40’ıncı proje duyuruldu. Önümüzdeki boğa sezonunda bu yeni ve Binance destekli altcoinlerin devasa artışlar yaşadığını görebiliriz.

Binance Son Dakika

Binance, Binance Launchpool’daki 40. proje olan Fusionist’i (ACE) duyurdu. ACE bir web3 AAA oyunu olan Fusionist‘i barındıracak olan merkeziyetsiz bir oyun/sosyal blockchain’i Endurance’ın yerel tokeni. Yani yine hedef Web3 ve merkezsiz yapılar.

Binance merkezi en büyük borsa olmasına rağmen merkeziyetsiz girişimleri fazlasıyla destekliyor ve gelecekte bunların devasa pazar paylarına ulaşacağına inanıyor. Binance Labs aracılığıyla birçok projeye bu alanda yatırım yapıldı.

Kullanıcılar 13 Aralık 00:00’dan (UTC) başlayarak 5 gün boyunca ACE Coin kazanmak için BNB ya da FDUSD’lerini stake edebilecek. Bildiğiniz üzere BUSD artık Cuma günü itibariyle borsada olmayacak onun yerine FDUSD gibi alternatifler kullanılıyor.

Token arzının yüzde 7’si stake yapanlara verilecek ve maksimum arz 147 milyon olacak. Listeleme sırasında arzın yüzde 14,95’i yani 21.969.520 token dolaşımda olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.