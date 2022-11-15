Binance'ın yatırım kolu Binance Labs, ücretsiz oynanabilen bir fantezi sporları platformuna 4 milyon dolarlık stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu. Binance'ın yatırım haberi üzerine gözler projeye çevrildi.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın yatırım kolu Binance Labs, ücretsiz oynanabilen bir fantezi sporları platformuna 4 milyon dolarlık stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu. Binance’ın yatırım haberi üzerine gözler projeye çevrildi.

BNB Chain Üzerine İnşa Edilecek

Binance’in risk sermayesi kolu ve launchpad’i Binance Labs, BNB Chain üzerine inşa edilecek bir Web3 spor oyunu platformu olan Ultimate Champions’a 4 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. Ultimate Champions, elde ettiği fonları oyunlarını daha da geliştirmek, ek spor ortaklıkları kurmak ve topluluğunu büyütmek için kullanacak.

Ultimate Champions, yakın gelecekte BNB Chain üzerinde konuşlandırılacak ve Binance Taraftar Token Platformu‘na inerek oyuncuların taraftar deneyimlerini güçlendirmelerine ve favori takımlarıyla daha iyi etkileşim kurmalarına imkan tanıyacak. Ultimate Champions, ayrıca Avrupa’nın en iyi profesyonel basketbol menajerlik şirketlerinden EuroLeague ile özel bir ortaklık başlattı ve önümüzdeki yıl fantezi basketbol tarafına açılacak.

Binance Kurucu Ortağı ve Binance Labs Başkanı Yi He, stratejik yatırıma ilişkin yaptığı yorumda “Web3 oyun dünyası genişliyor ve Binance Labs, ‘kazanmak’ için daha fazla fırsat sunmaya odaklanan projeler yerine kullanıcılara gerçek eğlence sunma misyonuna sahip Web3 oyun projelerini arıyor.” dedi.

Ultimate Champions‘ın Kurucu Ortağı Charlie Guillemot ise Binance Labs’ın 4 milyon dolarlık yatırımına ilişkin olarak “Ultimate Champions’ın amacı Web3 spor oyunlarını eğlenceli, erişilebilir ve oynaması ücretsiz bir deneyimle daha geniş bir kitleye ulaştırmaktır. Binance Labs ile Web3 spor oyunları ekosistemini yenilemekten ve genişletmekten son derece mutluyuz. Ayrıca, BNB Chain’in oyunumuzun gelişebileceği sağlam bir platform olabileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ultimate Champions Platformu

Nisan ayında piyasaya sürülen Ultimate Champions platformu, başlangıçta futbola odaklandı ve her oyuncunun bir spor kulübü yöneticisi pozisyonunu üstlendiği gelişmiş bir oyun ve kolay bir kullanıcı deneyimi sundu. Ekip, Arsenal F.C., VfL Wolfsburg, Stade de Reims ve daha fazlası dahil olmak üzere Avrupa’da dokuz ligde 45’ten fazla futbol kulübü ile ortaklık kurdu. Tüm oyunlar gerçek dünyadaki spor etkinliği takvimleriyle senkronize olacak ve her sporcunun canlı performansı sanal bir skora dönüştürülecek.

Genel olarak Ultimate Champions, oyuna katılımı kolaylaştırmak için oyun içi cüzdanlar ve token’lar sunmasının yanı sıra, NFT paketleri için fiat ödemelerini de destekliyor. Oyuncular resmi lisanslı oyuncu kartlarını NFT olarak toplayabiliyor, takas edebiliyor ve sahip olabiliyorlar.