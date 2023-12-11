RIPPLE (XRP)

Acı Reçete Sonrası Analist XRP İçin Konuştu! Hedefim Burası

Özet

  • Kripto analisti EGRAG CRYPTO XRP için hedef fiyat verdi.
  • Analiste göre Ripple (XRP) 1,4 dolarlık hedefe ulaşacak.
  • Analist öngörüsünü son düşüşe rağmen sürdürüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Çabuk ve beklenmedik bir dönüşle, hızlı piyasa hareketleriyle tanınan XRP, kripto alanında dalgalanmalar yaratan bir ani çöküşle karşılaştı. Anlık gerilemeye rağmen, popüler bir kripto analisti EGRAG CRYPTO, XRP topluluğuna güven vermek için devreye girdi. Yükseliş beklentisinde sağlam durdu ve 1,4 dolarlık bir hedefi korudu.

Alt Başlıklar
Flaş Çöküşü Atlatmak: Analistin Güveni SarsılmadıBelirsizliğin Ortasında Piyasa DinamikleriAltcoin Fiyatlarına Bu Faktörler Etki Ediyor

Flaş Çöküşü Atlatmak: Analistin Güveni Sarsılmadı

X sosyal platformundan XRPArmy’ye hitap eden EGRAG CRYPTO, flaş çöküşün etkisini kabul etti. Bu düşüşlerin önemli sayıda long pozisyonu hızla temizlediğini belirten analist kripto para piyasasının öngörülemeyen doğasının altını çizdi.

Analist, bu tür işlemlerde kaldıraç kullanımına karşı uyarıda bulunarak önemli kayıplar yaşanabileceğini vurguladı. Topluluğu dirençli kalmaya teşvik eden analist, 1,4 dolara doğru gidişatın değişmediğini yineleyerek, son piyasa düşüşüne rağmen güven öngördü.

Belirsizliğin Ortasında Piyasa Dinamikleri

Son güncelleme itibariyle XRP fiyatı 0,6207 dolar seviyesinde bulunuyor. Buna göre XRP son 24 saat içerisinde yüzde 6,09’luk bir düşüş yaşadı. Kripto paranın 12 saatten kısa bir süre içinde 0,6628’den mevcut seviyelere düşerek kaydettiği kayda değer düşüş, kripto para piyasasındaki daha geniş duyarlılığa bağlanıyor.

Analistler, Bitcoin‘in erken işlem seansında kısa bir süre 40 bin 400 dolara dokunarak 42 bin 207 dolar civarında seyreden düşüşünü, genel piyasa istikrarsızlığına katkıda bulunan bir faktör olarak işaret ediyor.

Altcoin Fiyatlarına Bu Faktörler Etki Ediyor

Yaklaşan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklaması ve Federal Reserv’in yaklaşan faiz oranı kararı belirsizliği artırarak çeşitli dijital varlıklarda yüksek oynaklığın devam edeceği beklentilerini besliyor. XRP’deki son ani çöküş, özellikle kaldıraçlı pozisyonlar söz konusu olduğunda, kripto para birimi ticaretinin doğasında var olan riskleri keskin bir şekilde hatırlatıyor.

Bununla birlikte, piyasa çalkantısının ortasında, EGRAG CRYPTO’nun XRP’nin 1,4 dolara doğru gidişatına olan sarsılmaz güveni, XRPArmy için bir umut ışığı olarak duruyor. Topluluk içindeki bu esneklik ve uzun vadeli vizyon, çalkantılı piyasa koşullarında gezinme yeteneğini örnekledi.

Ripple‘ın (XRP) bir önceki boğa sezonunda yatırımcıların beklediği yükselişleri tam olarak gerçekleştiremediğini belirtelim. Bu haliyle XRP için bir sonraki boğa sezonunda beklentiler oluşmuş durumda. Bakalım XRP bir sonraki sezonu iyi derecede değerlendirebilecek mi?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Altcoin’ler Düşerken Balinalar XRP’de Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık XRP Neden Borsalara Gönderildi?

Tarihe Tanıklık Ediliyor! 4. Sıraya 100 Milyon Dolar Kaldı! SEC’in Deviremediği Altcoin Zirveye Tırmanıyor!

XRP Coin Fiyatı 8-15 Aralık Tahminleri, Güncel Uzman Analist Yorumları

Değeri Tam 645 Milyon Dolardı! XRP’de Kilidi Açılan 1 Milyar Coin’in Akıbeti Belli Oldu!

Ripple Davasında Beklenti Büyük: XRP Yükselişine Devam Edecek mi?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Takip Et:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Teknik Analiz: Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Ralli Başlıyor Mu?
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Binance Şimdi de ACE Coin’i Duyurdu
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Düşüşe Direnen Altcoin’in Yıldızı Parladı! Yükseliş Devam Edecek Mi?
ALTCOIN
Korkunun Bacayı Sardığı Bu Altcoin’in Yatırımcıları Zorda! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!
BINANCE COIN (BNB)
Son Dakika: Binance Şimdi de ACE Coin’i Duyurdu
BINANCE
Teknik Analiz: Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Ralli Başlıyor Mu?
Kripto Para
Lost your password?