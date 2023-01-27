ABD kripto paraları yasaklayacak mı? Kripto paralar konusunda Kongre'ye ne gibi uyarılarda bulundular. Merak ettiğini tüm detaylar son dakika olarak sizlerle.

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Kripto paralar geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük facialar sebebiyle düzenleyicilerin radarına sert biçimde girdi. Artık devletler kripto para piyasalarındaki kötü aktörlere karşı harekete geçmenin zamanının geldiğini düşünüyor. Bu doğrultuda ABD dahil birçok devlet önemli adımlar attı.

Kripto Paralar Son Dakika

Beyaz Saray kripto paraları konu alan önemli bir duyuru yayınladı. Ayrıca Bloomberg haberine göre Biden önümüzdeki aylarda kripto paralar hakkında önceliklerini açıklayacak. Beyaz Saray tarafından yayınlanan duyuru bugüne kadar neler yapıldığına ve hangi konulara odaklanıldığına değiniyor.

“2022 kripto para birimleri için zor bir yıl oldu. Mayıs ayında, “stablecoin” olarak adlandırılan varlık grubunun bir kısmı patlayarak bir iflas dalgasına yol açtı. Sadece aylar sonra, büyük bir kripto para borsası çöktü. Kripto para şirketlerine güvenen birçok sıradan yatırımcı ciddi kayıplar yaşadı, ancak neyse ki kripto para piyasalarındaki çalkantıların bugüne kadar daha geniş finansal sistem üzerinde çok az olumsuz etkisi oldu. Kripto para nispeten yeni olsa da, bazı kripto para şirketlerinin sergilediğini gördüğümüz davranışlar ve bu davranışların yarattığı riskler yeni değildir. Yönetim olarak odak noktamız, kripto para birimlerinin finansal istikrarı baltalamamasını sağlamaya, yatırımcıları korumaya ve kötü aktörleri sorumlu tutmaya devam etmektir.”

Biden’ın talimatıyla, geçtiğimiz yılı kripto para birimlerinin risklerini tespit etmek için ABD’li yetkililer harekete geçti.

“İlk olarak, yönetimdeki uzmanlar, dijital varlıkların güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik ilk kez bir çerçeve oluşturdular. Kripto paralara güç veren teknolojiler ödemeleri daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli hale getirmenin yollarını sunabilir. Ancak bu çerçeve açık riskleri tanımlamaktadır. Örneğin, bazı kripto para kuruluşları yürürlükteki mali düzenlemeleri ve temel risk kontrollerini (ülkenin hane halklarını, işletmelerini ve ekonomisini koruyan uygulamalar) görmezden gelmektedir. Buna ek olarak, kripto para platformları ve destekçileri genellikle tüketicileri yanlış yönlendirmekte, çıkar çatışmaları yaşamakta, yeterli açıklamaları yapmamakta veya düpedüz dolandırıcılık yapmaktadır. Ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin agresif füze programını finanse etmek için bir milyar dolardan fazla para çalmasını sağlayan sektör genelinde zayıf siber güvenlik var.”

ABD Kripto Para Duyurusu

Hali hazırda ABD’li kurumlar yetkilerini uygun olan yerlerde yaptırımları arttırmak ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni kılavuzlar yayınlamak için kullanmaktadır. Bankacılık kurumları, daha bu ay, riskli dijital varlıkların bankacılık sisteminden ayrılması zorunluluğuna ilişkin ortak bir kılavuz yayınladı. Hükümet genelindeki ajanslar, tüketicilerin kripto para satın almanın risklerini anlamalarına yardımcı olmak için kamu farkındalık programları başlattı.

“Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Kurumlar, FDIC tarafından sigortalanan kripto varlıklarla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddiaların yaygınlaşması da dahil olmak üzere dolandırıcılıkla mücadele çabalarını iki katına çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede halihazırda küresel bir lider olsa da, icra kurumları dijital varlıkları içeren yasadışı faaliyetlerle mücadeleye daha fazla kaynak ayırıyor. Önümüzdeki aylarda İdare, kripto para birimlerine güç veren teknolojilerin tüketicileri varsayılan olarak korumasına yardımcı olacak dijital varlık araştırma ve geliştirme önceliklerini de açıklayacak.”

Ayrıca duyuruda Kongre’ye de çağrıda bulunuldu.

“Kongre’nin de çabalarını artırması gerekiyor. Örneğin Kongre, yatırımcılara zarar veren ve müşteri varlıklarını kullanan kötü aktörler için ayrıca çıkar çatışmalarını azaltmak için düzenleyicilerin yetkilerini genişletmelidir. Kongre ayrıca yatırımcıların finansal ve çevresel riskler hakkında daha bilinçli kararlar alabilmeleri için kripto para şirketlerinin şeffaflık ve açıklama gerekliliklerini güçlendirebilir. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için, yasadışı finans kurallarının ihlaline yönelik cezaları güçlendirebilir. Uluslararası ortaklar da dahil olmak üzere, daha fazla kanun uygulama kapasitesi oluşturulmasına fon sağlayabilir. Ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyi’nin son raporunda özetlediği adımları takip ederek kripto paraların finansal sistem üzerindeki risklerini sınırlandırabilir. Kongre’nin bu alanlarda harekete geçmesi memnuniyetle karşılanacak olsa da, Kongre aynı zamanda işlerimizi zorlaştırabilir ve yatırımcılara ve finansal sisteme yönelik riskleri daha da kötüleştirebilir. Mevzuat, emeklilik fonları gibi ana akım kurumlara kripto para piyasalarına dalmaları için yeşil ışık yakmamalıdır. Geçtiğimiz yıl, geleneksel finans kurumlarının kripto para birimlerine sınırlı bir şekilde maruz kalması, kripto para birimlerindeki kargaşanın daha geniş finansal sisteme bulaşmasını engelledi. Gidişatı tersine çeviren ve kripto para birimleri ile daha geniş finansal sistem arasındaki bağları derinleştiren bir mevzuatı yürürlüğe koymak büyük bir hata olacaktır.”

Duyurunun sonuç kısmında Beyaz Saray yönetimi inovasyonu desteklemenin öneminden bu alandaki avantajlardan bahsediyordu.