FTX krizinin neden olduğu domino etkileri kripto para piyasasına risk teşkil etmeye devam ederken, ABD'de kritik bir gelişme meydana geldi.

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FTX krizinin neden olduğu domino etkileri kripto para piyasasına risk teşkil etmeye devam ederken, ABD’de kritik bir gelişme meydana geldi.

FTX: SEC, Nihayet Harekete Geçti!

FTX krizi küresel çapta odak noktası haline gelirken, eski CEO Samuel Bankman-Fried’in Bahamalar’da tutuklanma haberi bugün büyük yankı uyandırmıştı. Bu süreçte ABD’li yatırımcılar SBF’nin özellikle Demokratlar ile olan yakın ilişkileri nedeniyle aklanmaya çalışıldığını iddia ediyorlardı. Bazı uzmanlar, şüphe uyandıran kararlar ve uygulamalar nedeniyle FTX krizinden Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler‘ı sorumlu tutuyordu.

FTX krizi yılan hikayesine dönerken, ABD’den kritik bir son dakika gelişmesi geldi. SEC, sessizliğini bozarak nihayet Samuel Bankman-Fried’i FTX’te yatırımcıları dolandırmakla suçladı İddiaya göre, SBF yatırımcılardan 1,8 milyar dolardan fazla para toplarken, FTX müşterilerinin fonlarını kripto ticaret şirketi Alameda Research’e yönlendirdiğini gizledi. Kurum ayrıca, FTX‘e diğer menkul kıymetler kanunu ihlallerine ve iddia edilen suiistimaller nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.