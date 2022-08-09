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Son Dakika: 4 Kripto Para İçin Müjde! ABD’nin En Büyüğü Duyurdu!

Kurumsal ve bireysel müşterilerin kripto para ekosistemine girişi kolaylaşacak. Son atılan adım oldukça önemli.
17:22
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ölçekte kripto paralar hızlı şekilde benimseniyor. Son dakika duyurusu kripto para yatırımcılarını sevindirdi. ABD’nin en büyük elektronik ticaret platformu olan Interactive Brokers kripto paralarla ilgili önemli bir adım atıyor. Duyurunun detayları ve daha fazlası haberimizde.

Kripto Para Müjdesi

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), bugün müşterilerin Paxos Trust Company tarafından sağlanan gelişmiş bir web uygulaması aracılığıyla 7/24 kripto paralara erişebileceği müjdesini verdi. Kripto hesaplarının finansmanını kendileri yönetmeyi seçen müşteriler, normal ABD bankacılık saatlerinde Paxos’ta kripto hesaplarına ön ödeme yapabilir ve ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH) yatırımı yapabilir.

Interactive Brokers Pazarlama ve Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Steve Sanders şunları söyledi;

“Bu, müşterilerimize kripto pazarlarına herhangi bir zamanda erişmek için basit ve düşük maliyetli bir yol sağlıyor. Eklenen hesaplara ön fon sağlama yeteneğiyle, müşterilerimiz piyasa olaylarına tepki verme ve kripto para risklerini yönetme konusunda daha fazla esnekliğe sahipler.”

Desteklenecek Kripto Paralar

BTC, ETH, LTC, BCH ve diğerleri dahil olmak üzere Paxos tarafından sunulan ek kripto para birimleriyle işlem desteklenebiliyor olacak. Paxos ile alım satım yapan Interactive Brokers müşterileri, aylık hacme bağlı olarak alım satım değerinin yalnızca %0,12’si- %0,18’i kadar komisyon ödeyecek. Ayrıca, ek spreadler, marjlar veya saklama ücretleri yoktur.

Yeni kripto özellikleri, bireysel veya ortak hesapların yanı sıra belirli kurumsal hesap türlerine sahip 100’den fazla ülkede ABD sakinleri ve Interactive Brokers müşterileri tarafından kullanılabilir.

Interactive Brokers Group iştirakleri, tek bir birleşik platformdan dünya çapındaki müşterilere kadar çok sayıda ülke ve para birimindeki 150’den fazla pazarda günün her saati menkul kıymetler, emtialar ve döviz için otomatik ticaret yürütme ve saklama hizmeti sunar. Bireysel yatırımcılara, riskten korunma fonlarına, tescilli ticaret gruplarına, finansal danışmanlara ve tanıtım komisyoncularına hizmet verir.

Son atılan bu adım sayesinde ABD’li bireysel ve kurumsal müşteriler kripto paralara çok daha kolay ve güvenilir şekilde yatırım yapabiliyor olacak.

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