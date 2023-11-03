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  •   Son Dakika: 3 Kritik ABD Verisi Açıklandı Dolar, Bitcoin ve Kripto Paralar Hareketlenecek

Son Dakika: 3 Kritik ABD Verisi Açıklandı Dolar, Bitcoin ve Kripto Paralar Hareketlenecek

Özet

  • ABD makro verileri nihayet açıkladı. İstihdam ve işsizlik verileri Fed faiz kararını etkileyecek.
  • Bitcoin fiyatı kısa vadeli volatilite görebilir.
  • BTC 34.200 dolarda bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:32
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için Fed toplantısı kadar önemli olan kritik veriler biraz önce açıklandı. Peki durum ne? Bitcoin fiyatı Kasım ayında 2023 zirvesini daha yukarı seviyelere taşısa da kar satışlarının etkisiyle bir miktar geri çekildi. Yılın son 2 ayı girmiş bulunuyoruz ve yatırımcılar için makro cephede gelecek verilerin önemi artıyor.

İçerik Rehberi

Dolar, Bitcoin ve Kripto Paralar

Fed artık faiz artırımlarını durdurdu ve Powell çok ciddi bir negatiflik olmadığı sürece yeniden faiz artışı olmayacağına dair mesaj verdi. Bu oldukça önemli ve gelecek verilere bağlı olarak faiz beklentisinin değişme riskini belirginleştiriyor. Eğer Fed yavaş da olsa enflasyonu düşürmeye istihdamı zayıflatmaya devam edebilirse önümüzdeki yılın ortasından itibaren faiz indirimleriyle risk piyasalarının güçlendiğini görebiliriz.

Bugün Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri açıklandı. Bu veriler ABD ekonomisinin güncel durumuna ışık tutan ve Fed’in Aralık toplantısında alacağı kararları şekillendirebilecek sinyaller içeriyor.

Veriler açıklanmadan önce 13 Aralık faiz kararı için beklenti %80 ihtimalle sabit bırakılacağı yönündeydi. Peki veriler nasıl geldi?

  • Ortalama Saatlik Kazançlar (Açıklanan:4,1% Önceki: 4,2%)
  • Tarım Dışı İstihdam (Açıklanan: 150K Beklenti: 180K Önceki: 336K)
  • İşsizlik Oranı (Açıklanan: 3,9% Beklenti: 3,8% Önceki: 3,8%)

Veriler kripto paraların lehine geldi. BTC yükselebilir.

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