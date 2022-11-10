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Son Çöküşü Bilen Analistin Bitcoin Yorumu: Bu Seviye Gelse Şaşırmam!

Piyasalarda yaşanan son çöküşün ardından kıdemli bir kripto para analisti Bitcoin (BTC) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
23:36
10 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının önde gelen analisti, bu haftaki FTX çöküşünün ardından bazı uyarılarda bulundu.

Bitcoin’de Belirsizlik

Kıdemli kripto para analisti Justin Bennett Twitter üzerinden 111.400 takipçisine, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) mevcut konumda Haziran 2022 bu yana işlem görmediği düşük bir seviyeyi test ettiğini belirtti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin, Haziran ayının en düşük seviyesini yukarı yönlü test ediyor. Şimdilik bu konum önemli bir direnç. Geçtiğimiz hafta göz önüne alındığında, bir geri dönüş gerçekten inanılmaz olurdu. Ancak bu noktada hiçbir şey beni şaşırtmaz.

Ayrıca Justin Bennett Bitcoin’in yazı kaleme alındığında 17.484 dolar seviyesi ile temizlenecek daha fazla uzun pozisyonun olmadığını öne sürerek şunları söyledi:

Bitcoin 20.800 dolar seviyelerinde iken 18.000 doların altındaki uzun tasfiyeler konusunda uyardım. Hatta zirveye yakın olduğumuzu düşündüğümü de söyledim. Kripto para biriminde uzun vadeliler temizlendi ve bu haftanın en düşük seviyesinin altında çok fazla likidite yok.

DXY’de Son Durum!

Justin Bennett, Bitcoin görüşünün ardından ABD dolarının bir varlık karşısındaki gücünün bir göstergesi olan ABD dolar endeksi’ni (DXY) ele alıyor. DXY katalizörü genellikle zayıfladığında kripto para piyasaları adına güç anlamına gelir. Uzman isim açıklamalarında şunları vurguladı:

DXY bugün zaten %1.8 oranında düştü. Geçen Cuma günkü %2 oranında düşüş, 2015 tarihinden bu yana tek günlük en büyük düşüş oldu. Arka arkaya iki hafta içinde böyle iki günlük mum olması çılgınlık.

Kıdemli analist Justin Bennett ayrıca DXY’nin faaliyetlerine dayanarak cesur bir tahminde bulundu. Bennet açıklamalarında son olarak şu ifadelere yer verdi:

DXY haftayı 109.30’un altında bitirirse, 102-103 yılın en düşük seviyelerinden birine doğru yönelebilir. Bu durum riskli varlıklar için kısa vadeli yükselişe neden olur. Bu yüzden bugünkü kripto para yükselişinin bir boğa tuzağından başka bir şey olmadığını varsayarak dikkatli olun.

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