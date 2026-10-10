Solana’da 51 milyon dolarlık transfer satış endişesini artırdı

Kripto para piyasasında son günlerde satış baskısı belirgin biçimde arttı. Bu dalgadan etkilenen varlıklardan biri de Solana oldu. Piyasadaki sert oynaklık sürerken, büyük ölçekli cüzdan hareketleri yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

Büyük transfer Coinbase’e gitti

Blockchain işlemlerini izleyen Whale Alert verilerine göre, kimliği bilinmeyen bir adres tek seferde 470.087 SOL’u Coinbase’e gönderdi. Transferin büyüklüğü mevcut fiyatlarla 51 milyon doların üzerine çıktı. Whale Alert, büyük blockchain transferlerini takip eden ve bu işlemleri anlık olarak paylaşan bir izleme hesabı olarak biliniyor.

Kimliği bilinmeyen bir cüzdanın 470.087 SOL’u Coinbase’e taşıması, işlemin zamanlaması nedeniyle piyasada satış hazırlığı yorumlarını güçlendirdi.

İşlemin tek parçada gerçekleşmesi, özellikle piyasadaki zayıf görünümle birleşince analistlerin radarına girdi. Transferin amacı açıkça belirtilmedi. Ancak piyasa oyuncuları, varlıkların merkezi borsalara taşınmasını çoğu zaman satış hazırlığı olarak değerlendiriyor.

Zamanlama endişeyi büyüttü

Bu hareketin, dalgalanmanın arttığı bir dönemde gelmesi, söz konusu cüzdanın risk azaltmak amacıyla pozisyon kapatıyor olabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Son günlerde yalnızca büyük değil, daha küçük miktarlı SOL transferlerinin de borsalara yönelmesi bu algıyı güçlendirdi.

Piyasadaki sert dalgalanma sürerken borsalara yönelen SOL akışı, yatırımcıların kısa vadeli görünüm konusunda daha ihtiyatlı kaldığına işaret ediyor.

Fiyat 110 doların altında kaldı

Solana, ayın ilk bölümünde yaklaşık 123 dolara kadar yükselmişti. Buna karşın ivme kısa süre içinde tersine döndü ve fiyat yaklaşık iki gün önce 105 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün ardından SOL, 110 doların altında işlem görmeye devam etti.

Fiyattaki ani geri çekilme, kısa vadeli yatırımcılar arasında tedirginliği artırdı. Piyasadan çıkan pozisyonların sürmesi, Solana ekosistemindeki son yükselişin hız kaybettiğine işaret etti.

Son zirvenin yeniden görülmesi zorlaştı

Borsalara dönen SOL miktarındaki artış, son dönemde görülen zirvelerin yeniden test edilmesini daha güç bir senaryoya dönüştürdü. Piyasadaki genel zayıflık korunurken, büyük cüzdanların attığı adımlar Solana üzerindeki baskının yakın vadede sürebileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar şimdi hem genel piyasa yönünü hem de borsalara taşınan büyük miktarlı SOL hareketlerinin devam edip etmeyeceğini izliyor.