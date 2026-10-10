XRPL’de agentic ödemeler 13 milyon işlemi aştı

XRP Ledger üzerinde yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilen ödemelerde işlem hacmi hızla büyüyor. Eski Ripple ürün yöneticisi ve t54ai kurucu ortağı Chandler Fang, X paylaşımında agentic ödemelerin birçok kişinin beklediğinden daha hızlı arttığını söyledi. Fang, temmuzda yaklaşık 1 milyon olan işlem sayısının bugün 13 milyonun üzerine çıktığını vurguladı.

İşlem sayısı kısa sürede katlandı

Fang, RippleX Mühendislik Başkanı J.A. Akinyele’nin değerlendirmesine atıf yaparak XRPL üzerindeki agentic ödeme altyapısının yeni bir eşiği geride bıraktığını aktardı. Akinyele, daha önce bu işlemlerin 10 milyonu aşacağını öngörüyordu. Son verilere göre bu seviye geçildi ve toplam işlem sayısı 13.489.468’e ulaştı.

J.A. Akinyele, daha önce dile getirdiği 10 milyon işlem eşiğinin geride kaldığını, XRPL’nin 160’tan fazla x402 satıcısıyla birlikte 13 milyondan fazla agentic ödeme işlediğini aktarıyor.

Güncel veriler, 168 kayıtlı x402 satıcısı üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin 6.982,32 XRP ve 12.009,98 RLUSD ile sonuçlandığını gösteriyor. RLUSD, Ripple’ın dolar bazlı stabilcoini olarak biliniyor. Akinyele, mevcut ivmenin sürmesi halinde 100 milyon agentic işleme beklenenden daha erken ulaşılabileceğini öngörüyor.

Bir sonraki aşamada gerçek dünya kullanımı öne çıkıyor

Fang’a göre 13 milyon işlem eşiğinin aşılması, büyümenin yeni aşamasına geçildiğine işaret ediyor. Bu dönemde daha fazla gerçek dünya satıcısı ve hizmet sağlayıcısının zincir üstüne taşınması bekleniyor. Fang, yapay zeka ajanlarının XRP ve RLUSD ile ödeme yapabildiğini, işlemlerin de XRPL üzerinde x402 kolaylaştırıcısı aracılığıyla tamamlandığını ifade etti.

Mini sözlük: x402, yapay zeka ajanlarının ve dijital servislerin ödeme akışını kolaylaştırmak için kullanılan bir işlem katmanı olarak anılıyor. Agentic payments ise yazılım ajanlarının API, veri veya işlem gücü gibi hizmetler için otomatik ödeme yapmasını ifade ediyor.

Ajanların halihazırda API, veri ve hesaplama gücü için ödeme yaptığı belirtiliyor. Genişleyen yapay zeka araç setinin de geliştiricilere bu talebi yeni ürünlere dönüştürme imkanı sunduğu kaydediliyor.

Ağ faaliyetinin dörtte biri bu alandan geliyor

J.A. Akinyele, geçen hafta sonu 3 Ekim’de düzenlenen XRP Seoul 2026 etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında yapay zeka ajan ekonomisinin önünü açan altyapıya odaklandı. Akinyele, son paylaşımında agentic ödemelerin şu anda XRP Ledger üzerindeki faaliyetlerin yaklaşık %25’ini oluşturduğunu belirtiyor.

Chandler Fang, agentic ödemelerde bir sonraki büyüme dalgasının daha fazla gerçek dünya hizmetini zincir üstüne taşıyacağını, ajanların XRP ve RLUSD ile ödeme yapmayı sürdürdüğünü söylüyor.

Bu hızlı genişlemeyi desteklemek için Ripple’ın özel amaçlı ajan altyapısı geliştirdiği aktarılıyor. Bu altyapı içinde doğrulanabilir kimlikler, izinler ve harcama kuralları gibi sıkı yürütme korumaları ile XRP ve stabilcoin saklayabilen güvenli akıllı cüzdanlar yer alıyor. Söz konusu cüzdanların 3 ila 5 saniyelik hızlı mutabakat süresi sunması hedefleniyor.