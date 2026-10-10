Evernorth, Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmeye başlayacak

Ripple destekli ve XRP odaklı dijital varlık hazinesi oluşturan Evernorth, Armada Acquisition Corp. II ile birleşmesini tamamladı. Düzenleyici bildirimlere göre şirketin Nasdaq’ta XRPN koduyla 12 Ekim Pazartesi günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Birleşmenin yapısı netleşti

İşlem kapsamında Evernorth, Pathfinder Digital Assets, Ripple, Armada ve birleşme için kurulan iki iştirak aynı yapı altında toplandı. Anlaşmaya göre Pathfinder ile eski Armada kuruluşu, Evernorth’un tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklara dönüştü.

Armada da 8 Ekim’de Cayman Adaları’ndan Delaware’e taşındı ve Arrington Capital SPAC I Inc. adını benimsedi. SPAC yapıları, halka arz sürecini birleşme yoluyla tamamlamak isteyen şirketlerin kullandığı özel amaçlı satın alma şirketlerini ifade ediyor.

Evernorth yönetimi, sermayeyi devreye alarak, likiditeyi destekleyerek ve kurumsal katılımcılara yönelik altyapı geliştiren ekiplerle çalışarak XRP Ledger ekosistemine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak büyüklüğü 473 milyon XRP ve 300 milyon dolar

Birleşme, yaklaşık 473 milyon XRP ile 300 milyon dolarlık nakit kaynağı içeriyor. Bu kaynak, Evernorth’un dijital varlık hazinesi stratejisini ilerletmesi için kullanılacak. Şirketin kurucusu ve CEO’su Asheesh Birla, hedeflerinin XRP Ledger ekosistemine sermaye tahsisi ve likidite desteği yoluyla katkı vermek olduğunu söyledi. Birla, uzun yıllar Ripple’da üst düzey görevlerde yer alan bir yönetici olarak biliniyor.

Bu adım, halka açık piyasa yatırımcılarına XRP odaklı hazine yapısına dolaylı erişim sağlayabilecek yeni bir kanal oluşturuyor. Buna karşın birleşmenin tamamlanması, XRP tokenına kısa vadede doğrudan ve güçlü bir talep yaratmış görünmüyor.

XRP üzerindeki piyasa baskısı sürüyor

XRP, şirket tarafındaki bu önemli gelişmeye rağmen genel kripto para piyasasındaki zayıflıkla birlikte baskı altında kaldı. Haftalık kayıp yüzde 9 ila yüzde 10 aralığında seyrederken, 10 Ekim itibarıyla fiyat farklı borsalarda 1,40 ila 1,41 dolar bandında işlem gördü.

Dijital varlıklar üzerinde yükselen petrol fiyatları, ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış ve güçlenen doların baskı kurduğu görülüyor. Bitcoin‘deki zayıf görünüm de altcoin’ler üzerindeki satış eğilimini artırdı ve XRP’yi daha geniş riskten kaçış havasına açık bıraktı.

Birleşmenin tamamlanması, Evernorth’un kurumsal hikayesine yeni bir halka eklese de XRP fiyatını piyasa genelindeki satış dalgasından ayırmadı.

Türev verileri ve teknik görünüm izleniyor

Türev piyasalarda da yön aşağı döndü. XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı token bazında yüzde 4,6, dolar bazında ise yüzde 8,6 geriledi. Açık pozisyonlardaki düşüş, yatırımcıların pozisyon kapattığına işaret ederken, kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiyesi satışları derinleştirebiliyor.

Teknik tarafta ise sınırlı da olsa denge unsurları bulunuyor. XRP, 1,28 dolar civarındaki hareketli ortalamanın üzerinde kalırken günlük göreli güç endeksi eylül ayındaki düzeltmenin ardından daha nötr seviyelere yaklaştı. Buna rağmen kısa vadede daha fazla kayıp ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.

Kısa vadede fiyatın denge bulup bulmayacağı, yakın seviyelerin korunmasına ve kripto piyasasında genel koşulların iyileşmesine bağlı olacak. Bu nedenle yatırımcılar hem türev verilerindeki değişimi hem de daha geniş piyasa risk iştahını izlemeyi sürdürüyor.