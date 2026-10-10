BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerinde haftalık 681 milyon dolarlık çıkış görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 9 Ekim ile biten haftada Bitcoin ETF'lerinden 681,10 milyon dolar çıktı.
  • 📉 Son iki haftada 2,4 milyar dolar giriş alan $BTC bağlantılı fonlarda yön tersine döndü.
  • 🏦 Fidelity 380,36 milyon dolarla haftanın en büyük çıkışını gördü.
  • 📊 BlackRock aynı dönemde 1,02 milyon dolarlık sınırlı net giriş kaydetti.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin odaklı spot ETF’ler geçen haftayı net para çıkışıyla kapattı. 9 Ekim ile sona eren işlem haftasında toplam net çıkış 681,10 milyon dolar oldu. Böylece fonlar, üst üste üç hafta süren giriş serisinin ardından yeniden eksiye döndü.

İçindekiler
1 Kurumsal talepte yavaşlama izlendi
2 En büyük çıkış Fidelity tarafında gerçekleşti
3 Piyasadaki duyarlılık değişti

Kurumsal talepte yavaşlama izlendi

Son haftadaki tablo, özellikle kurumsal yatırımcı tarafında talebin zayıfladığına işaret etti. Bitcoin fiyatındaki son düzeltmenin ardından yatırımcıların daha temkinli davrandığı görülürken, bu eğilim ETF verilerine de yansıdı. Önceki iki haftada yaklaşık 2,4 milyar dolarlık güçlü giriş kaydedilmişti.

Bitcoin ETF’leri, son iki haftadaki yaklaşık 2,4 milyar dolarlık girişin ardından 9 Ekim ile biten haftada 681,10 milyon dolar net çıkış yazdı.

Spot Bitcoin ETF, Bitcoin fiyatını doğrudan izleyen ve geleneksel borsa altyapısı üzerinden işlem gören yatırım fonunu ifade ediyor. Bu ürünler, dijital varlığı doğrudan elde tutmadan Bitcoin’e erişim sağladığı için kurumsal yatırımcılar açısından yakından izleniyor.

En büyük çıkış Fidelity tarafında gerçekleşti

Haftanın en yüksek çıkışı Fidelity’nin fonunda görüldü. Fon, toplam 380,36 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Fidelity, küresel varlık yönetimi alanında öne çıkan büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor ve spot Bitcoin ETF pazarındaki başlıca ihraççılardan biri olarak biliniyor.

Fidelity’yi, 207,21 milyon dolarlık çıkışla ARK 21Shares Bitcoin ETF izledi. Buna karşılık BlackRock cephesinde sınırlı da olsa pozitif bir ayrışma yaşandı. Şirketin fonu aynı dönemde 1,02 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

FonHaftalık net akışYön
Fidelity380,36 milyon dolarÇıkış
ARK 21Shares207,21 milyon dolarÇıkış
BlackRock1,02 milyon dolarGiriş

Piyasadaki duyarlılık değişti

Genel görünüm, son fiyat gerilemesinin ardından yatırımcı algısında kısa vadeli bir değişime işaret ediyor. Özellikle haftanın büyük bölümünde görülen çıkışlar, kurumsal tarafta risk iştahının zayıfladığını ortaya koydu.

BlackRock sınırlı da olsa net giriş kaydederken, haftanın en sert para çıkışı Fidelity fonunda yaşandı.

Bitcoin ETF piyasasında BlackRock uzun süredir baskın oyuncular arasında yer alsa da, bu hafta akış verilerinde öne çıkan isim Fidelity oldu. Haftalık toplam veriler, piyasanın geneline yayılan temkinli yaklaşımın birkaç fon üzerinde daha belirgin hissedildiğini gösterdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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