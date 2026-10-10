RIPPLE (XRP)

XRPL, kritik güvenlik açığını acil güncellemeyle kapattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL, yoktan XRP üretilebilecek kritik açığı acil güncellemeyle kapattı.
  • 📌 Açık, tek bir işlem içinde çok sayıda teklifin toplandığı ödeme akışında ortaya çıktı ve $XRP bakiyesini hatalı hesaplayabildi.
  • 🛠️ xrpld 3.4.1 sürümü 25 Eylül 2026'da yayımlandı ve düzeltme yükseltmeyle hemen uygulandı.
  • 🔎 Geliştiriciler, kamuya açık ağlarda açığın kullanıldığına dair bulgu bulunmadığını açıkladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRPL geliştiricileri, XRPL protokolündeki kritik güvenlik açıklarını gidermek için xrpld 3.4.1 sürümünü 25 Eylül 2026’da acil güncelleme olarak yayımladı. En ciddi sorun, ödeme motorundaki bir taşma hatasıydı. Bu açık kötüye kullanılsaydı, tek bir onaylı işlemle toplam arzın çok ötesinde harcanabilir XRP üretilebilirdi.

İçindekiler
1 Hatanın etkisi ve işleyişi
2 Güvenlik kontrolü neden çalışmadı
3 Raporlama süreci ve acil düzeltme

Hatanın etkisi ve işleyişi

Tespit edilen açık, saldırganın özel olarak hazırlanmış teklifleri ve tek bir ödeme işlemini kullanarak yoktan XRP oluşturmasına imkan verebiliyordu. Üretilen XRP, normal hesaplarda tutulabilecek, başka cüzdanlara aktarılabilecek, alınıp satılabilecek ve borsalara gönderilebilecekti.

Sorun, ödeme motorunun emir defterindeki çok sayıda teklifi tüketen tek bir ödeme sırasında tutarları topladığı noktada ortaya çıkıyordu. XRP bakiyeleri, sabit bir üst sınırı olan tam sayılarla tutuluyor. Toplam bu sınırı aştığında sistem hata vermek yerine düşük bir sayıya dönüyordu. Böylece motor, teklif sahiplerine alacaklarının tamamını ayrı ayrı ödüyor, alıcıdan ise yalnızca taşma sonrası oluşan düşük toplamı tahsil ediyordu. Aradaki fark ise kurallar gereği var olmaması gereken yeni XRP haline geliyordu.

XRPL geliştiricileri, bu açığın kötüye kullanılması halinde tek bir doğrulanmış işlem içinde toplam arzın ötesinde harcanabilir XRP üretilebileceğini açıkladı.

Mini sözlük: xrpld, XRP Ledger ağında çalışan sunucuların kullandığı temel yazılımdır. Emir defteri ise alım ve satım tekliflerinin eşleştiği yerleşik piyasa yapısını ifade eder.

Güvenlik kontrolü neden çalışmadı

XRP Ledger, hiçbir işlemin yeni XRP oluşturmadığını denetleyen yerleşik bir güvenlik kontrolüne sahip. Ancak bu olayda toplam bakiyedeki değişim de aynı şekilde taşmaya uğradığı için kontrol mekanizması tutarsızlığı algılayamadı. Bu nedenle açık, teoride ağın kendi güvenlik sınamalarını aşabilecek yapıdaydı.

İnceleme, hatanın mevcut ödeme motorunun yazıldığı 2015’ten beri sistemde bulunduğunu ortaya koydu. Buna karşın açık ancak geçen ay fark edildi ve raporlandı.

Raporlama süreci ve acil düzeltme

Bir araştırmacı, 22 Eylül 2026’da XRPL Hata Ödül programı üzerinden ödeme motorundaki tam sayı taşmasının yoktan XRP üretmek için kullanılabileceğini bildirdi. Düzeltme daha sonra xrpld 3.4.1 sürümüne eklendi.

Geliştirici ekip, kamuya açık hiçbir ağda bu açığın kullanıldığına dair bulguya rastlamadığını, buna rağmen riskin büyüklüğü nedeniyle düzeltmenin olağan değişiklik süreci dışında yayımlandığını bildirdi.

Sorunun ağırlığı nedeniyle düzeltme, standart değişiklik onay süreci işletilmeden devreye alındı. Bu adım, değişiklik sistemi on yılı aşkın süre önce kullanılmaya başlandığından beri işlem işleme mantığında bu yolla yapılan ilk bilinçli müdahale oldu.

Düzeltme, v3.4.1 sürümüne yükseltme yapılır yapılmaz devreye giriyor. Geliştiriciler, ağla senkronun korunması için XRPL sunucu operatörlerine en güncel sürüme geçmeleri çağrısında bulundu.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de sıkışma derinleşirken açık pozisyonlar 3,1 milyar dolarda kaldı

Bitcoin 87 bin doların altında kalırken altcoinlerde yön arayışı sürüyor

Emin Gün Sirer, yapay zekanın XRP Ledger’da yeni açıklar bulabileceğini söyledi

XRPL ödemeleri bir gecede 400 bin azaldı, XRP 1,38 dolarda tutundu

XRP Ledger, Batch güncellemesini düzeltmesiyle birlikte devreye alacak

XRP Ledger kurumsal saklama için yeni yetki devrini devreye aldı

XRP Ledger güncellemesi merkeziyet tartışmasını yeniden alevlendirdi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı XRP’de sıkışma derinleşirken açık pozisyonlar 3,1 milyar dolarda kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP’de sıkışma derinleşirken açık pozisyonlar 3,1 milyar dolarda kaldı
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu’da sert satış sonrası toparlanma denemesi zayıf kaldı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?