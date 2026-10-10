RIPPLE (XRP)

XRP’de sıkışma derinleşirken açık pozisyonlar 3,1 milyar dolarda kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1,30 ile 1,59 dolar aralığında sıkışmayı sürdürüyor ve $XRP’de açık pozisyonlar 3,1 milyar dolarda kalıyor.
  • 📉 Haftalık grafikte daralan Bollinger Bantları, piyasada sert bir yön yerine uzun süren yatay seyre işaret ediyor.
  • ⚖️ 1,30 dolar çevresinde alımlar hızlanırken 1,50 dolar üzerindeki denemeler satış emirleriyle karşılaşıyor.
  • 🗓️ Ekim 2026 görünümü, Eylül 2018 ile Kasım 2020 ve Eylül 2022 ile Kasım 2024 dönemlerindeki yapıyla benzerlik taşıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, son dönemde 1,30 ile 1,59 dolar aralığında sıkışmış durumda. Haftalık grafikte Bollinger Bantları’nın belirgin biçimde daralması, fiyatın yön arayışına girdiğine işaret ediyor. Bu görünüm, geçmişte uzun süren yatay seyir dönemleriyle birlikte anılan birikim evrelerini yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Geçmiş döngülerle benzerlik öne çıkıyor
2 Açık pozisyonlar yüksek seviyede kaldı
3 Momentum zayıf, iki taraf da zorlanıyor

Geçmiş döngülerle benzerlik öne çıkıyor

Eylül ayı, XRP açısından daha önce de uzun süreli durağan dönemlerin başlangıcı olmuştu. Eylül 2018 ile Kasım 2020 arasındaki süreçte ve Eylül 2022 ile Kasım 2024 döneminde benzer bir tablo görülmüştü. Ekim 2026 itibarıyla oluşan yapı da önceki iki döngüyle büyük ölçüde örtüşüyor.

Dış piyasa gündemi değişse de fiyat davranışında benzer teknik kalıpların sürdüğü görülüyor. Bu nedenle mevcut bant hareketi, özellikle kaldıraçlı işlem açan yatırımcılar açısından zorlayıcı bir alan haline geldi.

XRP’de haftalık bantların daralması, fiyatın sıkıştığını gösterirken yüksek kaldıraçlı pozisyonlar için hareket alanını daha da riskli hale getiriyor.

Açık pozisyonlar yüksek seviyede kaldı

Mevcut yatay seyrin öne çıkan tarafı, bu fiyat aralığında biriken sermayenin büyüklüğü oldu. Coinglass verilerine göre XRP’de açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 3,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Coinglass, türev piyasalardaki açık pozisyon ve likidasyon verilerini izleyen bir piyasa veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasalarında henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Bu verinin yüksek seyretmesi, piyasada yoğun ilgi ve kaldıraç kullanımına işaret edebilir.

Önceki döngülerde benzer durgunluk dönemlerinde piyasa ilgisinin zayıfladığı ve sermayenin önemli bölümünün varlıktan çıktığı görülmüştü. Bu kez ise likidite fiyat aralığında kalmaya devam ediyor. Buna karşın fiyatın belirgin bir yön kazanamaması, piyasadaki ağırlığın tek başına hareket üretmeye yetmediğini gösteriyor.

Momentum zayıf, iki taraf da zorlanıyor

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 44 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, piyasada yukarı ya da aşağı yönlü güçlü bir ivmenin oluşmadığına işaret ediyor. Fiyatın baskı altında kalması, hem alıcıların hem de satıcıların net üstünlük kuramadığını gösteriyor.

1,30 ile 1,34 dolar aralığına yönelen geri çekilmelerde alım tepkisinin hızlandığı, bu nedenle aşağı yönlü pozisyonların kısa sürede tasfiye olduğu görülüyor. Buna karşılık 1,50 doların üzerindeki yükseliş denemeleri de yoğun satış emirleriyle karşılaşıyor. Sonuç olarak piyasa, her iki yönde de kalıcı hareket üretmekte zorlanıyor.

1,50 dolar üzerindeki ataklar satışla karşılanırken 1,30 dolar çevresindeki geri çekilmeler alımla dengeleniyor; bu durum XRP’yi dar bir fiyat kapanına sıkıştırıyor.

Güçlü bir dış katalizör ortaya çıkmadığı sürece XRP’deki yatay seyrin sürmesi bekleniyor. Mevcut tablo, uzun vadeli yatırımcıların sabrını sınarken yüksek açık pozisyon seviyesinin de zaman içinde aşınmasına yol açabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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