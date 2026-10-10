Shiba Inu’da sert satış sonrası toparlanma denemesi zayıf kaldı

Shiba Inu’da son 24 saatte 1,34 milyar SHIB’lik yeni işlem hacmi oluştu. Piyasadaki geniş çaplı satış dalgasının ardından hacim hızla yükselirken, 1 milyar doları aşan kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri bu hareketin ana unsurlarından biri oldu. İşlem akışının önemli bölümü önce zorunlu satışlardan, ardından da düşüşü alım fırsatı olarak gören yatırımcılardan geldi.

Fiyat iki günde sert geriledi

SHIB fiyatı iki gün içinde 0.00000580 dolardan 0.00000534 dolara indi. Haftanın en yoğun işlem hacmi, düşüşün hızlandığı kırmızı mumda görüldü. Perşembe günü 0.00000510 dolara kadar gerileyen varlık, bu seviyenin ardından tepki alımıyla karşılaştı. Gün içi grafikte oluşan uzun alt fitil, dip bölgesinde alıcıların devreye girdiğine işaret etti.

Son yükseliş denemesinde hacmin sınırlı kalması, toparlanmanın henüz güçlü biçimde doğrulanmadığını gösteriyor.

Shiba Inu şu sıralarda 0.00000534 dolardan işlem görüyor. Fiyatın, 0.00000529 dolardaki kısa vadeli ortalamanın hemen üzerinde kalması, mevcut görünüm açısından yakından izleniyor. Bu seviyenin korunması kısa vadede belirleyici kabul ediliyor.

Yukarıda yoğun bir direnç bölgesi bulunuyor

Fiyatın üzerinde 0.00000545 ile 0.00000549 dolar arasında kümelenen hareketli ortalamalar ilk önemli engel konumunda duruyor. Bunun hemen üzerinde yer alan 0.00000565 dolar seviyesi ise daha kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. SHIB bu hafta bu bölgenin üzerinde tutunamadı ve kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için bu seviyeyi geri kazanması gerekiyor.

Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 44 seviyesinde bulunuyor. Bu değer piyasada zayıflığa işaret etse de aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor. Bu nedenle satıcıların kısa vadede sınırlı da olsa üstünlüğünü koruduğu değerlendiriliyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Günlük kapanışın 0.00000549 doların üzerine çıkması, alıcılar adına ilk olumlu sinyal olabilir. Bu senaryoda 0.00000565 dolar, ardından 0.00000580 dolar ve sonrasında 0.00000600 dolar gündeme gelebilir. Buna karşılık fiyatın 0.00000529 doların altında günlük kapanış yapması, son tepki hareketini geçersiz bırakabilir. Böyle bir durumda 0.00000510 dolar ve ardından 0.00000500 dolar yeniden test edilebilir.

0.00000529 doların üzerinde, yeşil mumlarla desteklenen güçlü hacim oluşursa SHIB’de 0.00000565 dolara doğru yeni bir hareket alanı açılabilir.

Benzer fiyat bölgesi eylül döneminde de öne çıkmıştı. Bu nedenle mevcut destek alanında oluşan yeni hacim, tek başına yeterli görülmüyor. Daha kalıcı bir yön değişimi için alımların süreklilik kazanması ve yükselişin daha güçlü işlem desteğiyle devam etmesi gerekiyor.